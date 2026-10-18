El Masters 1.000 de Shanghái verá hoy a un tenista español alzarse con el título por primera vez en su historia. Alejandro Davidovich y Rafa Jódar se enfrentan en la final, asegurando que el trofeo se quedará en manos españolas. Hasta ahora, jugadores como Nadal, Ferrer y Bautista habían llegado a la final, pero ninguno logró conquistar el torneo.

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El partido, que comenzará a las 10:30 horas, promete ser un emocionante enfrentamiento entre dos de las promesas del tenis español. Davidovich, que ya ha jugado una final de Masters 1.000 en Montecarlo en 2022, busca redimirse tras varias finales perdidas en torneos menores. Por su parte, Jódar, en su primera temporada como profesional, ha sorprendido al mundo del tenis con su meteórico ascenso.

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El camino a la final

Alejandro Davidovich ha tenido un recorrido impresionante hasta llegar a la final. Venció a Brooksby (6-1, 6-3), Tiafoe (7-6, 4-6, 7-6), Hurkacz (1-6, 6-3, 7-6), Gea (4-1 y retirada) y Zverev (5-7, 6-4, 6-3). Este último partido fue especialmente significativo, ya que Zverev es uno de los jugadores que ya tiene asegurada su plaza en las ATP Finals.

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Rafa Jódar, por su parte, ha demostrado una gran capacidad de remontada en sus partidos. Superó a Tirante (4-6, 6-2, 6-3), Lehecka (4-6, 7-6, 6-4), Van de Zandschulp (6-7, 6-4, 6-2) y Ruud (4-6, 6-4, 6-3). En semifinales, se impuso a Medvedev en dos sets (6-3, 6-4), mostrando un juego sólido y efectivo.

Un hito para el tenis español

El Masters 1.000 de Shanghái era uno de los dos torneos de esta categoría que nunca había sido ganado por un español, junto con Miami, donde Alcaraz se coronó en 2022. La victoria de hoy marcará un hito en la historia del tenis español, ya que uno de los dos finalistas inscribirá su nombre en el palmarés del torneo.

Además, el resultado de este partido podría tener implicaciones significativas para el futuro de ambos jugadores. David Ferrer, actual capitán del equipo español de Copa Davis, anunciará el próximo lunes 26 la lista de jugadores para las Finales de Copa Davis en Bolonia. La inclusión de Davidovich, que hasta ahora no ha sido convocado, es una de las grandes incógnitas.

Por otro lado, Rafa Jódar, que ya ha ganado el ATP 250 de Marrakech y ha tenido un desempeño destacado en otros torneos, podría asegurar su clasificación para las ATP Finals si se alza con la victoria en Shanghái.