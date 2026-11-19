El tenista español dice adiós al torneo después de perder todos los partidos disputados frente a Zverev, Fils y el jugador estadounidense, quien firmó un encuentro de gran nivel para llevarse la victoria.

El tenista español Jódar ha puesto punto final a su participación en las ATP Finals tras caer derrotado en su último compromiso del torneo frente al estadounidense Ben Shelton por 7-6 y 7-5. Con este resultado, el jugador español se despide de la competición sin haber podido sumar ningún triunfo en esta cita, después de haber cedido también en sus anteriores enfrentamientos ante Alexander Zverev y Arthur Fils.

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El desenlace del encuentro confirma la eliminación de Jódar en las que han supuesto sus primeras ATP Finals. Enfrente tuvo a un Ben Shelton que firmó un partido de alto nivel sobre la pista y que supo resolver a su favor dos mangas muy disputadas para adjudicarse el triunfo definitivo en dos sets.

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Un partido resuelto en dos mangas muy ajustadas ante el empuje de Shelton

El duelo entre Jódar y Shelton se resolvió en dos sets caracterizados por la igualdad en el marcador, aunque decantados finalmente del lado del tenista estadounidense. En la primera manga, ambos jugadores mantuvieron un pulso equilibrado que obligó a decidir el parcial en el desempate, donde Shelton logró imponerse por 7-6 para tomar la delantera en el encuentro.

Lejos de bajar el ritmo tras anotarse el primer parcial, el jugador estadounidense mantuvo su solidez en la segunda manga para cerrar el compromiso por 7-5. De este modo, Shelton selló una victoria trabajada en dos sets gracias a una actuación muy destacada frente a un Jódar que no logró darle la vuelta al marcador en los momentos decisivos del partido.

Left it all out there 👏



What a season Rafael Jodar 🙌🤩#NittoATPFinals pic.twitter.com/VnVekTbPPv — ATP Tour (@atptour) November 19, 2026

Pleno de derrotas en su primera participación en el torneo

La derrota sufrida frente a Ben Shelton supone el cierre del recorrido de Jódar en esta edición de las ATP Finals con un balance negativo en todos sus compromisos disputados. Antes de este cruce ante el tenista estadounidense, el jugador español ya había encajado sendas derrotas frente a Zverev y frente a Fils, por lo que este tercer tropiezo certifica su despedida definitiva del campeonato sin victorias en su casillero.

Con este balance de tres partidos perdidos en tres presentaciones, Jódar concluye su estreno en las ATP Finals. El tenista español dice así adiós a su primera experiencia en este torneo tras medirse a Zverev, Fils y Shelton, cerrando su paso por la competición tras caer por 7-6 y 7-5 en el último choque.