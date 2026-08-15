El FC Andorra y la AD Ceuta se enfrentan este sábado 15 de agosto en la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026/2027. El encuentro comenzará a las 17:00 horas, horario peninsular español, y se disputará en el Camp de Futbol Municipal d’Encamp, en Andorra.

Los dos conjuntos vuelven a verse las caras después de haber coincidido la pasada temporada en Segunda División. Precisamente, el calendario ha querido que el Ceuta comience el nuevo curso visitando al Andorra, que fue también su último rival como visitante en la anterior campaña.

El partido llega además en un momento especialmente complicado para la ciudad autónoma. El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, se ha referido en la previa a la grave crisis migratoria que atraviesa la ciudad y ha reconocido las dificultades que esta situación está provocando en el día a día del club.

Horario del Andorra – Ceuta

El partido entre FC Andorra y AD Ceuta se disputará con los siguientes datos:

Fecha: sábado 15 de agosto de 2026

Hora: 17:00 horas

Estadio: Camp de Futbol Municipal d’Encamp

Competición: LaLiga Hypermotion 2026/2027

Jornada: 1

Dónde ver por televisión el Andorra – Ceuta

El Andorra – Ceuta podrá verse en directo a través de LALIGA TV HYPERMOTION y DAZN. La retransmisión está programada desde las 17:00 horas.

LALIGA TV HYPERMOTION se distribuye a través de diferentes operadores. Movistar Plus+, por ejemplo, ha confirmado que ofrecerá íntegramente la temporada 2026/2027 de Segunda División, incluidos los 462 partidos de la fase regular y el playoff de ascenso.

Consultar dónde ver LaLiga Hypermotion

El Andorra quiere comenzar con una victoria en casa

El FC Andorra tendrá la oportunidad de inaugurar el campeonato como local. El conjunto tricolor llega al nuevo curso después de una pretemporada en la que ha trabajado para reforzar su plantilla y mantener su apuesta por un fútbol ofensivo y de posesión.

Entre sus incorporaciones figura Enes Sali, extremo de 20 años que ha destacado que el estilo del conjunto andorrano se adapta especialmente a sus características como jugador rápido y desequilibrante.

Sumar los tres primeros puntos ante su afición permitiría al Andorra comenzar con confianza una temporada que volverá a exigir máxima regularidad.

El Ceuta comienza la temporada lejos de casa

La AD Ceuta afrontará su primer desplazamiento del campeonato con el objetivo de conseguir un resultado positivo en Andorra. Tras el partido de este sábado, el conjunto ceutí recibirá a la UD Las Palmas el 22 de agosto y posteriormente visitará al Mallorca.

El equipo dirigido por José Juan Romero tratará de centrarse en el aspecto deportivo pese a las circunstancias que atraviesa la ciudad y comenzar el campeonato sumando lejos de casa.

Andorra y Ceuta abrirán así su participación en una LaLiga Hypermotion 2026/2027 que vuelve a presentarse muy igualada y en la que los primeros puntos estarán en juego desde este sábado.