CEUTA, 23 de julio de 2026 — La AD Ceuta FC ha presentado oficialmente el regreso de Cedric Teguía, quien vuelve a vestir la camiseta caballa para reforzar el ataque del equipo en la categoría de plata. El extremo hispano-camerunés inicia así una segunda etapa en la entidad blanca con el objetivo de seguir haciendo crecer un proyecto que ya conoce bien y del que se siente parte activa.

Edu Villegas: «Le apasionaba volver a Ceuta y eso facilitó todo»

El director deportivo de la entidad, Edu Villegas, no ocultó su satisfacción por certificar el retorno de un futbolista que siempre estuvo en los planes de la dirección técnica:

Compromiso con el club: Villegas subrayó la firme convicción del atacante por regresar al Alfonso Murube por encima de otras ofertas: «Independientemente de los equipos que han estado detrás de él, en todo momento quiso venir aquí. Le ilusionaba regresar a él y a su familia».

Villegas subrayó la firme convicción del atacante por regresar al Alfonso Murube por encima de otras ofertas: «Independientemente de los equipos que han estado detrás de él, en todo momento quiso venir aquí. Le ilusionaba regresar a él y a su familia». Atributos futbolísticos: El responsable deportivo definió a Teguía como un extremo «potente, rápido, agresivo, solidario en el esfuerzo, con gol y capacidad de asistencia», destacando además su excelente encaje en el vestuario.

La motivación de Cedric: quitarse una espina y reencontrarse con José Juan Romero

Durante su comparecencia, Teguía expresó su profundo agradecimiento a la directiva y a su agente por hacer posible el acuerdo, asegurando que considera Ceuta como su propia casa: «Me quedó esa espina de cómo terminó mi anterior etapa, cuando no pudimos culminar el play-off, pero siempre he seguido al club y he visto cómo ha crecido hasta asentarse en el fútbol profesional».

El atacante analizó los factores deportivos que han propiciado su vuelta y el momento en el que se produce:

Filosofía de juego y madurez: «El míster sabe sacar el máximo rendimiento a cada jugador. Me gusta mucho la idea de juego que propone, un fútbol protagonista, con el balón y disfrutando sobre el campo. Mi experiencia fuera me ha servido para crecer; vuelvo con mucha más madurez, con muchísimas ganas y con la disposición de darlo todo por este club».

Teguía concluyó alabando la «espectacular» evolución de las estructuras e infraestructuras de la AD Ceuta FC desde su marcha en Primera Federación, encontrándose ahora una entidad «mucho más preparada y profesional en todos los aspectos».