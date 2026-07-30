Tradición e innovación se fusionan en las nuevas indumentarias diseñadas por Macron. El club apuesta por el blanco impoluto para el feudo local con detalles en relieve de 1933 y renueva la visitante con tonos morados.

CEUTA.— La AD Ceuta ya luce de manera oficial su nueva indumentaria para la esperada temporada 2026-27 en la Segunda División del fútbol español. Tras disputar sus primeros ensayos de pretemporada vistiendo la tercera indumentaria de tono azul turquesa, el conjunto norteafricano desveló a través de sus canales oficiales las equipaciones principal y alternativa con las que competirá en su segundo curso consecutivo en la élite profesional.

Diseño blanco impoluto con historia y cuello mandarín

La primera equipación respeta los colores históricos de la entidad sin renunciar a toques de alta costura deportiva. El blanco es el gran protagonista de una elástica de diseño limpio y refinado, realzada por un sutil gráfico en relieve sobre el tejido que combina de forma alterna la palabra ‘CEUTA’ y el año de fundación del club, 1933.

Como elemento distintivo destaca su refinado cuello mandarín con elegantes detalles en rojo y negro, tonalidades que también visten los puños de las mangas. Tanto el logotipo ‘Macron Hero’ como el escudo de la entidad se han aplicado sobre el pecho mediante la moderna tecnología de impresión de silicona.

Apuesta morada para el uniforme visitante

En el caso del segundo uniforme, la entidad caballa y la firma italiana Macron —socio técnico del club desde 2024— han apostado por una paleta de colores fresca y contemporánea basada en diferentes tonalidades de morado, reforzando así la innovación en los desplazamientos fuera de la ciudad autónoma.

Claves de las nuevas equipaciones 2026/27