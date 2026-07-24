CEUTA, 23 de julio de 2026 — La AD Ceuta FC ha hecho oficial la presentación de Omar Sadik como nuevo delantero de la primera plantilla para la temporada 2026/27. Acompañado por el director deportivo del club, Edu Villegas, el atacante marroquí ha escenificado su compromiso con el proyecto caballa, destacando el ambiente familiar del vestuario y sus ganas de triunfar en esta nueva etapa.

Edu Villegas: «Tiene el perfil idóneo por sus características»

Durante el acto, el director deportivo blanco resaltó la firme apuesta del futbolista por enrolarse en el conjunto ceutí y analizó las cualidades técnicas y físicas que motivaron su incorporación:

Potencia y juego de espaldas: Villegas definió a Sadik como un ariete con «un tren inferior extremadamente fuerte», capacitado para aguantar el balón, ganar duelos y dar aire al equipo.

Villegas definió a Sadik como un ariete con «un tren inferior extremadamente fuerte», capacitado para aguantar el balón, ganar duelos y dar aire al equipo. Hambre de triunfo: «Ha confiado en nuestro proyecto. Consideramos que es el perfil idóneo. Esperamos lo mejor de él porque tiene muchísima hambre y muchas ganas de triunfar», remarcó el responsable de la parcela deportiva.

Las impresiones de Sadik: trabajo, intensidad y la propuesta de José Juan Romero

Por su parte, Sadik agradeció la confianza recibida y aseguró que la llamada de Edu Villegas fue determinante para cerrar su llegada: «Desde que me explicó el proyecto no lo pensé dos veces. Hay una competencia muy sana y vamos a darlo todo en el campo».

El nuevo ‘9’ caballa aprovechó para definirse tácticamente y valorar las primeras semanas de pretemporada:

El perfil del delantero: «Soy un delantero que siempre da el cien por cien. Trabajo mucho en el aspecto físico, ayudo a mis compañeros, intento que el equipo gane metros y respire con el balón y creo que voy muy bien de cabeza».

Asimismo, el atacante se mostró muy ilusionado con la metodología de trabajo del técnico José Juan Romero de cara al arranque de LALIGA: «Al míster le gusta mucho jugar al fútbol y a mí también. Estamos entrenando muy fuerte e incrementando la intensidad para llegar de la mejor manera posible al inicio de la competición».