El exguardia civil tomará medidas judiciales ante el temor de que la producción «La más grande», impulsada por Rocío Carrasco para Televisión Española, ofrezca una versión tergiversada sobre los episodios más controvertidos de su matrimonio.

La grabación de la nueva serie sobre la vida de Rocío Jurado, titulada «La más grande», ha reactivado la tensión en el entorno familiar. Antonio David Flores, exmarido de Rocío Carrasco, está dispuesto a emprender acciones legales de inmediato si considera que su figura sale perjudicada o si se tergiversa la realidad de los hechos en la producción. Según desvela una fuente cercana, el antiguo miembro de la Benemérita no dudará en recurrir a la vía judicial si el argumento incluye secuencias contrarias a lo que él entiende que sucedió en los capítulos más polémicos de su historia compartida. El proyecto televisivo, auspiciado directamente por la hija de la cantante y producido por la compañía Boomerang para Televisión Española, mantiene en alerta al entorno del excolaborador ante el relato de los momentos más conflictivos del antiguo matrimonio.

La controvertida ruptura de un matrimonio que terminó de la peor de las maneras

Los rumores en torno al guion del proyecto de Televisión Española apuntan a que la imagen de Antonio David Flores podría salir muy perjudicada en el metraje final. Existe el temor fundado de que la ficción relate de manera explícita algunos de los peores pasajes de la relación que mantuvieron el exguardia civil y la hija de la artista. Desde que se oficializó la ruptura sentimental, la antaño conocida de manera popular como Rociíto y el padre de sus dos hijos comunes se han lanzado de forma continua reproches y ataques a través de diferentes vías, un enconamiento que ha derivado en la apertura de distintos procesos judiciales a lo largo de los años.

La apertura en la serie de las tramas referidas a los episodios más polémicos y conflictivos del enlace matrimonial ha motivado la reacción preventiva de Flores. El entorno del exmarido recalca que su intención es proteger su imagen frente a cualquier contenido que no se ajuste a su versión, vigilando de cerca el tratamiento que la productora Boomerang otorgue a los años en los que formó parte de la familia de la intérprete de chipiona.

Pol Hermoso interpretará a Antonio David Flores en la ficción televisiva

La producción de «La más grande» ya ha definido los nombres de los profesionales que se encargarán de recrear a los miembros de la familia en la pequeña pantalla. Se sabe que el papel de Antonio David Flores correrá a cargo del actor Pol Hermoso, un intérprete conocido por la audiencia nacional especialmente debido a su participación en la serie dramática «Alba». El actor catalán será el encargado de asumir la representación de los años de juventud del exguardia civil y de plasmar las etapas más difíciles de la relación con la familia política.

Por otro lado, el reparto cuenta con la incorporación del actor Miquel Fernández, con una trayectoria ligada a ficciones televisivas de éxito como «Mar de plástico», «Fariña» y «Perdiendo el juicio». Fernández asumirá la responsabilidad de meterse en la piel de Fidel Albiac, actual marido de Rocío Carrasco y una de las figuras clave en el desarrollo de los acontecimientos familiares durante las últimas décadas.

La irónica reacción de Rocío Flores ante la presencia de Fidel Albiac

La inclusión de los personajes vinculados al pasado y presente de Rocío Carrasco ha generado las primeras reacciones públicas. Al enterarse de que el actual esposo de su madre aparecería de manera explícita en las tramas de la serie biográfica, Rocío Flores Carrasco puso cara de circunstancias ante los medios. La joven lanzó un mensaje cargado de ironía, manifestando que esperaba que en la producción de Televisión Española se contara toda la verdad sobre la figura de Albiac.

Cabe recordar que Rocío Flores Carrasco y el marido de su madre nunca mantuvieron una buena relación personal. Sus profundos desencuentros con Fidel Albiac han sido, tal y como se ha relatado en distintas ocasiones en los medios de comunicación, uno de los motivos principales que empujaron en su momento a la joven a abandonar definitivamente la vivienda materna para trasladarse a vivir junto a su padre, fijando una postura inamovible que perdura hasta el día de hoy.