El servicio de farmacias de guardia en Ceuta garantiza la atención farmacéutica cuando los establecimientos habituales están cerrados. Para este domingo, 19 de julio de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta facilita el listado de farmacias de guardia disponibles en la ciudad.

Según los datos publicados para hoy, no hay farmacias de guardia registradas en las zonas consultadas. Aun así, es recomendable revisar el estado del servicio y planificar la compra con antelación cuando se trate de medicación necesaria, especialmente si se prevé acudir por la noche.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para este turno en la información del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta correspondiente al domingo 19 de julio de 2026.

Si necesitas acudir a una farmacia, lleva siempre la receta médica o la documentación correspondiente para agilizar la atención. En caso de requerir una dispensación en horarios nocturnos, conviene organizarlo con antelación y consultar la disponibilidad cuando sea posible, ya que hoy no constan farmacias de guardia registradas en las zonas y turnos indicados.