Este domingo, 19 de julio de 2026, el precio de la luz se mueve con un semáforo AMARILLO. Según el servicio de referencia, el precio medio de la jornada es de 0,1206 €/kWh, con una hora más barata entre las 14 y 15 h y una franja a evitar entre las 22 y 23 h.

La lectura práctica para el hogar es clara: si puedes programar consumos intensivos (como lavadora, lavavajillas o parte del funcionamiento del horno), intenta desplazar parte de la carga hacia la tarde (14-15 h). Y si tienes margen, evita concentrar el consumo en la noche, justo en el tramo marcado como menos favorable.

Horas clave para ahorrar en el precio de la luz (domingo 19/07)

Con la información disponible para hoy, el consejo es priorizar las ventanas de mejor relación coste/beneficio:

Hora más barata: 14-15 h .

. Hora más cara: 22-23 h (hora a evitar).

(hora a evitar). Franja más económica: 14-15 h.

Este patrón suele encajar especialmente bien con hábitos domésticos: acumular tareas que consumen energía en la franja de la tarde y dejar para más adelante o para después de esa hora lo que puedas.

Cómo se comporta la luz por tramos del día

La jornada se entiende mejor por tramos, aunque los datos horarios completos no aparecen listados en la fuente aportada. Aun así, sí quedan dos señales claras que marcan el día:

Madrugada y primeras horas: sin el desglose horario completo, el objetivo es estar atentos a cuándo te compensa programar consumos diferibles. Si tu tarifa te permite planificar, conviene no “gastar” potencia en las horas que luego resultan menos eficientes.

sin el desglose horario completo, el objetivo es estar atentos a cuándo te compensa programar consumos diferibles. Si tu tarifa te permite planificar, conviene no “gastar” potencia en las horas que luego resultan menos eficientes. Mañana: hoy el foco no está tanto en la mañana como en la franja de la tarde (14-15 h) , indicada como la más barata.

hoy el foco no está tanto en la mañana como en la , indicada como la más barata. Tarde: es el tramo ganador. La hora más barata es de 14 a 15 h , un momento especialmente recomendable para mover lavadora, lavavajillas o cualquier consumo que puedas desplazar.

es el tramo ganador. La , un momento especialmente recomendable para mover lavadora, lavavajillas o cualquier consumo que puedas desplazar. Noche: cuidado con el punto señalado por la fuente: 22-23 h es la hora a evitar, así que es preferible no concentrar consumos eléctricos en ese intervalo si quieres cuidar el gasto.

Precio de la luz por horas (domingo 19/07/2026)

En esta entrega, la fuente facilitada incluye el precio medio del día y las horas clave, pero no aporta el listado horario completo con el precio por cada hora. A continuación se muestra la estructura con 24 franjas para que la tengas localizada: