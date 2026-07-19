Domingo, 19 de julio: las efemérides de esta fecha mezclan hitos de la vida política española, episodios históricos ligados a la seguridad y decisiones judiciales, además de acontecimientos internacionales que van desde el espacio hasta la tecnología. Repasamos cinco momentos —con contexto— que ayudan a entender por qué este día ha quedado marcado en la memoria colectiva.

2016: Ana Pastor, presidenta del Congreso en la XII legislatura

En España, el 19 de julio de 2016 se produjo un nombramiento destacado: Ana Pastor Julián fue designada como presidenta del Congreso de los Diputados en la XII legislatura. Su elección simboliza un cambio relevante en la composición institucional del país, en un momento político complejo, marcado por la configuración de mayorías y acuerdos parlamentarios.

Más allá del cargo, este tipo de decisiones parlamentarias suele tener un efecto inmediato: ordena el funcionamiento de la Cámara, marca prioridades de la legislatura y define, en buena medida, el tono con el que se tramitarán iniciativas y debates nacionales.

1993: se inaugura el nuevo puente internacional sobre el Miño entre España y Portugal

En Tuy (Pontevedra), el 19 de julio de 1993 se inauguró un nuevo puente internacional sobre el río Miño. La infraestructura venía a reemplazar al Puente Internacional de Tuy, una conexión histórica que une España y Portugal. Estos proyectos no son solo obras de ingeniería: son también un gesto de cooperación y de mejora en la movilidad regional.

Con la apertura de nuevos pasos fronterizos y su modernización, se consolidan rutas comerciales y culturales, y se reduce la fricción cotidiana entre comunidades vecinas. La fecha se recuerda, por tanto, como un avance en conectividad entre dos países con lazos históricos estrechos.

1989: un atentado de ETA cerca de Atocha conmociona a Madrid

En las proximidades de la Estación de Atocha, en Madrid, el 19 de julio de 1989 un comando de ETA asesinó a dos jefes del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra. Fue una agresión especialmente impactante por su ubicación estratégica y por el nivel de los responsables militares atacados.

En el contexto de aquellos años, la violencia terrorista alteraba la vida pública y reforzaba la prioridad del Estado en la investigación y la protección. Cada atentado de esta magnitud dejó una huella profunda en la sociedad, tanto por las víctimas como por el miedo que introducían en espacios cotidianos como los entornos ferroviarios.

1982: indulto del toro “Belador” en Las Ventas

El 19 de julio de 1982, en la plaza de toros de Las Ventas (Madrid), se produjo un momento singular: el indulto del toro “Belador”, de la ganadería de D. Victorino Martín, por el diestro José Ortega Cano. La efeméride destaca porque se recuerda como el único toro indultado hasta hoy en esa plaza, lo que convierte el episodio en un referente dentro de la historia taurina de Las Ventas.

Estos indultos, poco frecuentes, suelen quedar asociados a la excepcionalidad de la faena: el toro muestra condiciones que, según la tradición, merecen una oportunidad de vida. Con los años, el relato se ha consolidado como una cifra “única” para la plaza.

1978: España despenaliza el adulterio

En 1978, el 19 de julio, en España entró en vigor la ley que despenaliza el adulterio. Se trata de un cambio legal con implicaciones sociales: afecta a la manera en que el derecho mira ciertas conductas y, por tanto, a cómo evolucionan las normas de convivencia.

Este hito se enmarca en un proceso más amplio de modernización del marco jurídico y de redefinición de derechos y responsabilidades. No es un hecho meramente técnico: al despenalizar, el Estado deja de tratar penalmente una conducta que pasa a ubicarse en un plano diferente.

Y el mundo también se recuerda: tecnología y ciencia en otras fechas del mismo día

Además de los episodios españoles, el 19 de julio también trae referencias internacionales. En 2007, la sonda Cassini-Huygens de la NASA descubrió una nueva luna en Saturno, pasando a ser el satélite número 60. Y en 2024, se reportó una interrupción global en diversos sistemas vinculados a Windows, debido a una actualización defectuosa del software de seguridad CrowdStrike. Dos ejemplos que muestran cómo, incluso en el mismo calendario, ciencia y tecnología marcan hitos distintos, con impactos que alcanzan a millones.

Cierre

El 19 de julio de 2026 nos deja una idea clara: las efemérides no son solo “fechas con nombre”, sino puntos de cruce entre decisiones políticas, cambios legales, sucesos sociales y avances globales. Desde el Congreso de los Diputados hasta los enlaces internacionales, desde la memoria de un atentado hasta un indulto taurino, esta jornada refleja la complejidad del tiempo histórico.