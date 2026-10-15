MADRID / CEUTA — La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha intensificado su presión sobre el arco parlamentario ante el proceso electoral de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre. La entidad ha exigido a las formaciones políticas que incluyan de forma explícita y detallada en sus programas electorales compromisos firmes orientados a mejorar las condiciones profesionales, económicas y sociales del personal militar, con especial atención a la escala de Tropa y Marinería.

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Esta iniciativa da continuidad a las demandas que la asociación ya trasladó a principios de septiembre tanto a los partidos políticos como a los grupos con representación en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

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Desde la perspectiva de ATME, la experiencia acumulada demuestra que aquellas reivindicaciones que no quedan reflejadas negro sobre blanco en los programas electorales terminan diluyéndose y rara vez se materializan en actuaciones gubernamentales efectivas. Por este motivo, la organización considera indispensable que cada partido detalle con precisión cuáles son sus intenciones antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.

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Fin de las declaraciones ambiguas

La asociación militar denuncia que las cuestiones relativas a las Fuerzas Armadas se han tratado tradicionalmente mediante formulaciones genéricas y discursos ambiguos que nunca se traducen en soluciones tangibles. Entre las asignaturas pendientes que continúan lastrando al sector, ATME destaca la necesidad de reformar la carrera militar, atajar el problema de la temporalidad, adecuar las retribuciones económicas, reforzar la protección social y garantizar un reconocimiento profesional adecuado.

Frente a esta situación, la organización reclama propuestas claras y verificables cuyo grado de cumplimiento pueda fiscalizarse a lo largo de la próxima legislatura. Asimismo, ha advertido de que aquellos partidos que eludan incluir medidas específicas para los miembros de las Fuerzas Armadas se expondrán a perder la confianza de un colectivo cada vez más vigilante con sus derechos sociolaborales.

Seguimiento y análisis de los programas

Para asegurar la transparencia de cara a los comicios, ATME ha anunciado que realizará un seguimiento exhaustivo de los programas electorales que presenten las distintas formaciones. Las conclusiones de este análisis serán trasladadas tanto a sus asociados como al conjunto del personal militar y a sus familias —quienes disfrutan de pleno derecho al voto— para que dispongan de información rigurosa a la hora de decidir su sufragio.

En paralelo, la asociación ha manifestado su total disposición a mantener reuniones directas con los candidatos a la Presidencia del Gobierno de los diferentes partidos con el objetivo de trasladarles de primera mano las necesidades más urgentes de la tropa y la marinería y conocer de este modo sus planteamientos de cara al futuro político del país.