En una entrevista publicada por ABC y recogida por la Agencia EFE, el candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno sostiene que mantendrá la revalorización de las pensiones con el IPC, pero revisará los compromisos de gasto plurianuales y el gasto aprobado en campaña.

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El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado este lunes en una entrevista concedida al diario ABC —cuyas declaraciones difunde la Agencia EFE— las primeras medidas que prevé impulsar si accede a La Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre, entre las que incluye la aprobación en su primer Consejo de Ministros de tres leyes en materia de vivienda, una auditoría general y un plan específico para el corredor ferroviario de Andalucía.

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En el plano europeo, el dirigente popular ha advertido de que no aceptará que las instituciones de la Unión Europea apliquen criterios más severos a un eventual Ejecutivo suyo «después de mirar para otro lado con Sánchez». Según afirma en la entrevista, su equipo fiscalizará «cada una de las medidas que han adoptado en la campaña electoral» al considerar que constituyen «expedientes de gasto sin ningún límite», ante la previsión de encontrar un escenario económico «muy desagradable».

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Pensiones, funcionarios y reforma de la Administración

Pese al anuncio de esa revisión presupuestaria, Feijóo ha precisado que no tocará la subida de las pensiones ni la actualización salarial de los empleados públicos, justificando que dichas partidas responden al Índice de Precios de Consumo (IPC) y, en el caso de los funcionarios, a los acuerdos alcanzados con los sindicatos. En cambio, ha señalado que examinará año por año cualquier compromiso de gasto de carácter plurianual.

Asimismo, el líder del PP ha planteado lo que define como «un giro enorme» en la estructura orgánica de la Administración del Estado, adelantando relevos inmediatos en los centros directivos bajo el argumento de combatir lo que califica de «colegueo y mediocridad». En su diagnóstico sobre la legislatura actual, sostiene que España atraviesa una situación «mal y agrietada» en la que, a su juicio, no se han respetado las leyes ni la Constitución.

Política migratoria, Corona y reivindicación de Juan Carlos I

En materia migratoria, el candidato popular ha dejado abierta la posibilidad de que España se sume a la fórmula explorada por otros socios europeos para establecer «centros de retorno ante casos excepcionales como el de El Hierro».

Por último, Feijóo ha manifestado su intención de solicitar la colaboración del rey Felipe VI en el ámbito de la política exterior —reprochando al actual Ejecutivo haber intentado «suplantar su papel»— y ha anunciado que trabajará por la rehabilitación del rey emérito, Juan Carlos I, cuyo papel histórico ha reivindicado durante la entrevista.