El episodio 493 de Valle Salvaje se emite el jueves 24 de septiembre de 2026 y, según el avance de prensa, concentra la tensión en la repartición de una fortuna, el inicio de tareas en la Casa Pequeña y el pulso entre amenazas y la resistencia de Manuela.

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Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Con Dámaso desaparecido, Mercedes y Victoria siguen adelante con su plan para apropiarse de la herencia. El avance indica que intentarán ganarse a don Anselmo y falsear el libro de cuentas, con Atanasio como apoyo en la maniobra.

En la Casa Pequeña, Genaro inicia su vida como lacayo y debe afrontar las consecuencias de su nueva situación. Trabaja junto a Bárbara y ambos intentan proteger el secreto de su verdadera identidad; la trama apunta a momentos de tensión en los que la confianza y la documentación juegan un papel decisivo en el conflicto entre familias.

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El enfrentamiento que protagonizan Braulio y Alejo contra Manuela continúa: según el avance, intentan que ceda ante las amenazas de don Hernando, pero Manuela se mantiene firme. Esa resistencia puede marcar el tono del episodio y condicionar próximas decisiones.

El avance también menciona el regreso de Rafael, vinculado a la trama de Rosalía: Rafael da la cara por Rosalía y ella se enamora, sin que el avance aporte más detalles sobre la evolución de ese vínculo.

En Ceuta la emisión coincide con la franja vespertina habitual de telenovelas en La 1; el capítulo 493 puede consolidar líneas argumentales abiertas y plantear nuevas incógnitas sobre quién impondrá su versión de los hechos.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE.

Horario habitual: 16:30.

Capítulo: 493 (jueves, 24 de septiembre de 2026).

El capítulo se podrá ver en la franja de tarde de TVE, a partir del horario habitual indicado, con una historia que hoy vuelve a mover piezas en la Asturias del siglo XIX a través de la fortuna, las identidades ocultas y las presiones que no se detienen.

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