RTVE emite el jueves 24 de septiembre de 2026, a las 17:25, el capítulo 913 de La Promesa, centrado en la desaparición de Janita, el regreso de Leocadia y el plan de Tomasa contra el servicio, según el avance publicado por Lecturas y la programación de RTVE.

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En Ceuta, la emisión podrá seguirse en La 1 a las 17:25.

El avance sitúa la desaparición de Janita como eje del episodio: Carlo y María mantienen la preocupación y la búsqueda condiciona la organización diaria de la casa.

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Leocadia vuelve al centro de la polémica. El avance indica que su reacción ante la noticia de que Pía será madrina de Curro será fría, y resta por conocer la postura del marqués.

En el ámbito interno, Tomasa continúa con su estrategia contra el servicio, lo que genera fricciones y decisiones que afectan la organización de la casa. Cristóbal ha repartido nuevas responsabilidades para la boda entre Teresa y Petra, obligadas a trabajar juntas en medio de tensiones previas.

La trama económica y los secretos también avanzan. Julieta seguirá inquieta por el dinero y, según el avance, Manuel podría descubrir algo que Ciro y Lorenzo preferían mantener oculto.

Este jueves 24 de septiembre de 2026, el capítulo 913 mantiene el foco en secretos familiares y tensiones internas alrededor de la desaparición de Janita, temas que, según la programación de RTVE, marcarán la tarde en La 1.

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