El capítulo 655 de Sueños de Libertad, que Antena 3 emite la tarde del jueves 24 de septiembre de 2026, arranca con la negociación por el control de las patentes en la Toledo de los años 50.

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Según el avance de prensa facilitado por la cadena, Andrés y Damián detectaron una posible salida para recuperar las patentes al conocer que Hugo Brossard estaría dispuesto a negociar. Ese movimiento abrió una ventana de esperanza para equilibrar fuerzas dentro de la familia perfumera. No obstante, el avance indica que la tentativa no prospera: Gabriel consigue frenar el acuerdo y bloquear la operación. La cadena corta el avance en ese punto, pero deja claro que la negociación es el eje central del episodio.

Gabriel no se limita a impedir el pacto: prepara una nueva jugada para conservar el control.

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El resultado es que la posibilidad de recuperar las patentes queda supeditada a las maniobras posteriores. Con la oposición de Gabriel, la próxima fase de la trama girará en torno a su contraofensiva y a las respuestas que ofrezcan Andrés y Damián para intentar forzar un acuerdo. El conflicto por las patentes mantiene la tensión dramática que arrastra la serie desde capítulos previos.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3.

Horario habitual: 15:45.

En Ceuta la emisión será en el mismo horario vía TDT, con una historia centrada en las disputas por el control dentro del mundo de la perfumería en la Toledo de los años 50.

En esencia: el acuerdo que parecía posible queda bloqueado y hoy continúa la tensión en torno a las patentes y la estrategia de Gabriel, según el avance de prensa del capítulo 655.

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