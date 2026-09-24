El joven meteorólogo Jorge Rey prevé la entrada de una borrasca a partir del lunes 28 que dejará precipitaciones acumuladas de hasta 40 litros en la mitad noroeste y ambiente otoñal en buena parte del país.

El tiempo en España experimentará un giro significativo durante los últimos días del mes con la llegada del primer frente otoñal del año. Según las previsiones del joven divulgador meteorológico Jorge Rey, una borrasca atlántica irrumpirá en la Península a partir del lunes 28 de septiembre, consolidando un cambio de tendencia meteorológica que traerá consigo un notable descenso de las temperaturas, fuertes rachas de viento y precipitaciones generalizadas en diversos puntos del territorio nacional.

Lee tambien: Cómo preparar la calefacción y la casa para los primeros frentes fríos en Ceuta

De acuerdo con el análisis de Rey, respaldado por el método tradicional de las cabañuelas y la interpretación de los modelos meteorológicos, el deterioro del tiempo se intensificará a partir del miércoles 30 por la tarde y durante la mañana del jueves 1 de octubre. En este periodo, la mitad noroeste peninsular registrará las lluvias más copiosas, con acumulaciones previstas de entre 30 y 40 litros por metro cuadrado.

El episodio vendrá acompañado de una caída acentuada de los termómetros, especialmente en las regiones del norte y del oeste peninsular, configurando un ambiente plenamente otoñal. Asimismo, las predicciones apuntan a la posibilidad de que se produzcan las primeras nevadas de la temporada en cotas muy altas de los Pirineos, si bien se prevé que sean testimoniales y de poca relevancia. En el archipiélago canario también se contempla la aparición de algunos chubascos residuales.

Lee tambien: Un frente traerá precipitaciones al Cantábrico, Cataluña y Baleares en una semana de temperaturas aún veraniegas

Pese a la intensidad inicial del frente, Jorge Rey señala que las precipitaciones podrían perder fuerza con el paso de las horas y que el temporal no será de larga duración. De cara al tramo final de la semana, se espera una recuperación progresiva del tiempo, aunque este intervalo de estabilidad será breve antes de la llegada de nuevos flujos de humedad que podrían desencadenar tormentas de cierta intensidad en jornadas posteriores.