Asturias, siglo XIX, y la tensión acumulándose capítulo a capítulo. Valle Salvaje vuelve este martes, 23 de junio de 2026 en La 1/TVE, con el drama rural en su punto más delicado: relaciones que se tensan, decisiones difíciles y un entorno donde cada gesto tiene consecuencias. El avance semanal del 22 al 26 de junio que circula en prensa deja claro que la historia no afloja el ritmo y que, en apenas unas entregas, los personajes se ven forzados a elegir entre lo que quieren y lo que “se espera” de ellos.

Ahora bien, el material facilitado como “avance real” aparece mezclado con referencias de actualidad (por ejemplo, menciones a otros programas o temas informativos) y no ofrece, de forma legible y fiable, el detalle escena por escena de lo que ocurre exactamente hoy. Por eso, para no inventar tramas ni nombres, el mejor recorrido informativo para el capítulo de hoy es mantener el enfoque en lo que sí está confirmado: que la semana trae picos dramáticos y que la dinámica de conflicto y presión social alrededor de los protagonistas es el motor del avance.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Este martes 23, la serie se encamina hacia una jornada en la que el conflicto deja de ser solo “ambiental” para convertirse en decisión. En un Valle Salvaje donde el paisaje asturiano no es mero decorado, los caminos de los personajes tienden a cruzarse en momentos especialmente sensibles: cuando el poder local, las lealtades familiares y los secretos arrastrados desde tiempo atrás chocan.

El avance semanal del 22 al 26 de junio que se menciona en prensa deja constancia de que el tramo que se está emitiendo está cargado de tensión y que los giros no se resuelven de golpe: más bien, abren nuevas preguntas y cierran pocas puertas. En consecuencia, lo más probable (sin dar por confirmado un hecho concreto que no aparece detallado) es que el episodio de hoy empuje a los personajes a:

replantear sus prioridades en el entorno rural en el que viven;

sus prioridades en el entorno rural en el que viven; gestionar consecuencias emocionales y sociales de decisiones previas;

consecuencias emocionales y sociales de decisiones previas; enfrentar momentos de presión que obligan a medir cada palabra y cada gesto.

Si algo caracteriza estas entregas es que el drama no se queda en lo privado: se contagia. Y cuando la historia se mueve en clave rural decimonónica, lo que ocurre en una casa puede convertirse rápidamente en asunto de todo el valle. Así que este capítulo se plantea como una pieza más dentro de una secuencia mayor: la semana avanza y, con ella, crece el riesgo de que algunas relaciones terminen rompiéndose o, al menos, quedando tocadas.

En resumen: hoy toca seguir el rastro de la tensión acumulada. Y aunque el material disponible no concreta nombres, escenas o resoluciones específicas para esta fecha, el espíritu del avance es claro: Valle Salvaje llega a su franja de martes cargada de cercanía emocional, pero también de presión narrativa, con el valle como escenario y la incertidumbre como combustible.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Valle Salvaje se emite en La 1 / TVE a las 16:30 (horario habitual).

Este martes 23 de junio de 2026, no te pierdas el capítulo para comprobar cómo sigue el pulso en el corazón de Asturias. Valle Salvaje te espera a las 16:30 en La 1/TVE.