SORIA. — Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil están llevando a cabo desde primera hora de la mañana de este martes un exhaustivo registro en el Ayuntamiento de Soria. La intervención responde a una investigación judicial por presuntos delitos contra la Administración Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

La operación se desarrolla a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Soria. El juzgado ha autorizado diversas actuaciones que incluyen, además del registro en la sede consistorial, registros domiciliarios y detenciones, según informaron a la agencia EFE fuentes del Instituto Armado.

Foco en el área de Comercio y secreto de sumario

Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, las pesquisas dentro del consistorio —gobernado por el PSOE— se centran específicamente en el área de Comercio.

No obstante, las diligencias judiciales se encuentran actualmente bajo estricto secreto de sumario, por lo que hasta el momento no se ha desvelado la identidad ni el número de posibles detenidos en el marco de esta operación.

El Ayuntamiento de Soria ha vivido recientemente un relevo institucional. Hasta el pasado mes de abril, la alcaldía estaba ocupada por Carlos Martínez, secretario general del PSOE en Castilla y León, quien dejó el cargo tras 19 años para recoger su acta de procurador en las Cortes de la comunidad. Actualmente, el bastón de mando lo ostenta el también socialista Javier Antón.

El Ayuntamiento pide prudencia y ofrece «máxima colaboración»

Ante el despliegue policial, el Ayuntamiento de Soria ha emitido un comunicado oficial en el que asegura estar prestando la «máxima colaboración» tanto a la autoridad judicial como a los agentes encargados del caso, facilitando toda la documentación e información requerida.

El consistorio ha recalcado que, debido al secreto de sumario, carece de información suficiente sobre el alcance real de las investigaciones:

«El Ayuntamiento considera necesario esperar al desarrollo de las actuaciones y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse», señala la nota, en la que también se hace un llamamiento formal a la «prudencia, la responsabilidad y el respeto a los procedimientos judiciales» para evitar especulaciones anticipadas.

La institución local ha concluido su mensaje reiterando su firme compromiso con «la transparencia, la legalidad y la colaboración con la Administración de Justicia».