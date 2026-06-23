MÁLAGA. — Una menor de tres años ha fallecido ahogada tras sufrir una caída en la piscina de una finca particular situada en el municipio de Cártama (Málaga). Este trágico suceso se suma a una racha negra en la provincia, siendo el segundo ahogamiento infantil de características similares registrado en menos de una semana.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del pasado domingo. Según informaron fuentes cercanas al caso, fueron los propios familiares de la pequeña quienes, ante la urgencia de la situación, decidieron trasladarla por sus propios medios al Hospital Valle del Guadalhorce.

Ingreso en parada cardiorrespiratoria

A pesar de la rapidez del traslado, las fuentes sanitarias han confirmado que la menor ingresó en el centro hospitalario en parada cardiorrespiratoria. Los equipos médicos activaron de inmediato el protocolo de reanimación y realizaron maniobras desesperadas para salvarle la vida; lamentablemente, los facultativos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Debido a la lógica conmoción y a la gran acumulación de familiares consternados en las inmediaciones del hospital, el centro sanitario notificó el incidente al servicio de Emergencias 112 Andalucía y solicitó el apoyo de la Guardia Civil para garantizar la seguridad y el orden en la zona.

Segundo ahogamiento infantil en pocos días

Este doloroso incidente ha vuelto a encender las alarmas en la provincia de Málaga, ya que se trata de la segunda muerte de un menor por ahogamiento en apenas unos días.

El pasado miércoles, otro niño de tan solo tres años perdió la vida en circunstancias casi idénticas tras caer accidentalmente a la piscina de un cortijo en la localidad malagueña de Periana.

Las autoridades locales insisten en extremar la precaución y la vigilancia continua sobre los más pequeños en entornos acuáticos durante la temporada estival.