El expresidente afirma en Sevilla que el 29-N son las elecciones «más importantes desde la Transición» y arremete contra la huelga general convocada por UGT y CCOO, calificándola de «políticamente delirante».

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SEVILLA. — El expresidente del Gobierno José María Aznar ha irrumpido con fuerza en el escenario preelectoral tras el anuncio del adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre. Durante su intervención en las jornadas ‘1936: La guerra que perdimos todos’, celebradas en Sevilla, Aznar ha calificado los próximos comicios como los «más importantes» desde la Transición, advirtiendo de que una reelección de Pedro Sánchez supondría un riesgo directo para los pilares del Estado.

A juicio del exdirigente popular, la cita con las urnas no responderá a una simple lógica de alternancia política, sino que Sánchez busca darle un «carácter constituyente». En este sentido, alertó de que si la actual coalición renueva su mandato, estarán en peligro «el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, la unidad de España y la monarquía parlamentaria».

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Críticas a la ‘ley de nietos’ y al uso del censo

Aznar ha acusado al Ejecutivo de actuar con capacidad de «alterar el censo electoral» mediante medidas normativas, mostrando su frontal rechazo a la llamada ‘ley de nietos’ (Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática). El expresidente censuró que se otorgue la nacionalidad y el derecho de voto al «bisnieto de un señor» que emigró de España, lo que considera una distorsión del proceso democrático.

De cara al escenario posterior al 29-N, señaló que Alberto Núñez Feijóo tendrá por delante una tarea de «reconstrucción» del país, añadiendo que la configuración del próximo Ejecutivo cambiará sustancialmente si el PP logra marcar una amplia distancia en escaños respecto a Vox.

«¡Lo que nos faltaba por ver! Que los sindicatos convoquen una huelga contra la alternativa al Gobierno es una cosa políticamente delirante; han perdido el sentido de la orientación», afirmó Aznar sobre la movilización de UGT y CCOO.

Ataque a la huelga general y diagnóstico sobre la vivienda

El expresidente no escatimó críticas hacia el anuncio de huelga general respaldado por UGT y CCOO por la crisis habitacional. Aznar calificó la convocatoria como una movilización «contra la oposición» y acusó a los sindicatos de situar al propietario o arrendador en el papel de un «ladrón».

Respecto al problema de la vivienda, aseguró que el encarecimiento y la falta de oferta son un fenómeno reciente que contrasta con su etapa de gobierno. Según sus datos, en 2001 el porcentaje de propietarios en España alcanzaba el 82%, frente al 76% actual, un deterioro que, a su juicio, solo se soluciona liberando más suelo y aumentando la construcción de inmuebles.