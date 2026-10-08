El Barcelona Deep Tech Summit (BDTS) celebra su quinta edición con una apuesta renovada por la innovación deep tech y un cartel de ponentes internacionales referentes en exploración espacial, neurotecnología, inteligencia artificial, biotecnología y soberanía digital europea.

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Este evento internacional cumple cinco años impulsando la transformación de la ciencia en proyectos con impacto y la conexión entre startups, centros de investigación, empresas y la comunidad inversora. La edición 2025 del congreso batió el récord de visitantes con más de 3.200 personas y reunió a más de 100 startups y spin-offs en la zona expositiva.

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Entre los principales nombres confirmados destaca Carlos García-Galán, responsable del programa Moon Base de la NASA, y la economista Cristina Caffarra, cofundadora de EuroStack, quienes moderarán una conversación institucional sobre la autonomía digital e industrial de Europa.

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El programa se estructurará en torno a tres grandes ejes: Augmented Human, centrado en los avances en neurotecnología y robótica; Deep Intelligence, que abordará la inteligencia artificial, y Corporate Frontier, que busca acercar el ecosistema deep tech al tejido empresarial a través de la innovación abierta.

Con la participación de Canadá como país invitado, el BDTS espera repetir el éxito de años anteriores, reforzando su papel como uno de los principales encuentros europeos dedicados a las tecnologías de base científica.