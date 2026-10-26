Barcelona (El País). — El término Blocus —voz francesa que significa bloqueo— se ha erigido en la etiqueta digital empleada en redes sociales para coordinar la movilización de grupos de jóvenes que desencadenaron graves disturbios, pillajes y actos vandálicos en el centro de Barcelona, saldados con el saqueo de una treintena de establecimientos y numerosos incendios urbanos.

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Importado de las protestas estudiantiles registradas en Francia, el concepto fue utilizado en perfiles anónimos de plataformas como TikTok bajo la apariencia de una reivindicación en defensa de la calidad de la educación pública. Sin embargo, los investigadores policiales apuntan a que la convocatoria funcionó como un «anzuelo» para congregar a cerca de medio millar de alborotadores que actuaron de forma directa mediante la violencia y el robo sistemático.

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Captación en redes y coordinación mediante mensajería instantánea

Las pesquisas de los Mossos d’Esquadra revelan que la difusión de los carteles se apoyó en códigos QR y enlaces a comunidades cerradas en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, donde se establecieron directrices de actuación, puntos de encuentro y rutas de huida. Las autoridades policiales continúan analizando los perfiles difusores para esclarecer el origen de la agitación digital, mientras se mantiene la alerta ante nuevas convocatorias de altercados en la capital catalana.

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