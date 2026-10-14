El enlace de Sandra Barneda y Pascalle Paerel acapara las portadas del quiosco semanal

La crónica social de este miércoles sitúa el enlace matrimonial entre la popular presentadora de Mediaset Sandra Barneda y Pascalle Paerel como el acontecimiento central de las publicaciones del corazón. La pareja contrajo matrimonio el pasado sábado 10 de octubre en Candeleda, el municipio abulense que constituye el refugio de la periodista, en una ceremonia que reunió a familiares y allegados más cercanos.

Lee tambien: ‘Supervivientes All Stars 3’ intercambia de forma puntual a Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda al frente de sus galas

Entre los asistentes al enlace destacaron conocidos rostros del universo de Telecinco, tales como Jorge Javier Vázquez, Carmen Borrego y Terelu Campos. La cobertura de esta celebración protagoniza de manera destacada las portadas de las revistas ¡Hola!, medio que dispuso de la exclusiva de la ceremonia, además de las cabeceras Semana y Lecturas.

PUBLICIDAD

La Familia Real en el desfile del Día de la Hispanidad y la actualidad de la realeza

Las publicaciones semanales también prestan especial atención institucional a los actos conmemorativos del 12 de octubre. Las revistas ¡Hola! y Semana destacan en sus páginas la presencia de la Familia Real al completo en el desfile del Día de la Hispanidad, situando a la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía como las grandes protagonistas de la jornada oficial.

Lee tambien: Sandra Barrios rompe a llorar y Juanpi Vega admite que atraviesan una crisis de pareja

Por su parte, la revista Lecturas centra su atención en el ámbito de la realeza internacional al dedicar su portada a Carlota Casiraghi. La hija de Carolina de Mónaco figura en la actualidad editorial tras su reciente ruptura con el escritor francés Nicolas Mathieu, un momento personal en el que se refugia en la lectura.

Entrevista a Chenoa y nueva actualidad en la crónica social

El quiosco semanal se completa con otros reportajes de interés en la crónica rosa. La revista Diez Minutos aporta una entrevista con la artista Chenoa, quien aborda su situación actual al señalar que se ha quitado algunos kilos sin perder la sonrisa, además de sincerarse sobre sus rutinas deportivas y defenderse de las críticas relativas a su cambio de peso.

Asimismo, la misma publicación incluye en exclusiva las primeras imágenes de Álvaro Muñoz Escassi acompañado por su amiga especial durante la asistencia de ambos a la inauguración de la exposición de collages de Marta Sánchez, un evento celebrado dentro de la agenda de la noche madrileña.