Sandra Barrios y Juanpi Vega reconocieron en El Debate de las Tentaciones que su relación no pasa por su mejor momento. La joven se emocionó en pleno programa y el gaditano confesó que ambos llevan días complicados, entre discusiones y dudas sobre el futuro de la pareja.

La relación entre Sandra Barrios y Juanpi Vega vuelve a estar en el centro de la atención tras su paso por La isla de las tentaciones. Aunque la pareja parecía haber superado los conflictos vividos en el reality y haber apostado por una nueva etapa juntos, ambos han reconocido que la convivencia emocional no está siendo sencilla.

Durante su participación en El Debate de las Tentaciones, Sandra no pudo contener las lágrimas mientras se comentaba la historia de otros participantes. La joven explicó que no estaba teniendo un buen día y que se había sentido especialmente tocada al ver la actitud de Lucas en su hoguera.

Barrios reconoció que le emocionó ver una reacción marcada por el respeto y el cariño, algo que le hizo reflexionar sobre lo que ella desea en una relación. Visiblemente afectada, aseguró que admiraba el vínculo que veía en otros compañeros y que esa situación la había removido emocionalmente.

Al verla llorar, Juanpi Vega se acercó para abrazarla y terminó sincerándose sobre el momento que atraviesan. El gaditano admitió que la pareja lleva varios días mal y que las discusiones se han vuelto frecuentes. Además, dejó entrever que, pese a los intentos por seguir adelante, ambos tienen dudas sobre si la relación podrá sostenerse.

Sus palabras reflejaron el desgaste que están viviendo después del programa, donde su historia ya estuvo marcada por altibajos. Juanpi reconoció que le duele ver así a Sandra, pero también aceptó que están intentando salvar algo que quizá no pueda funcionar.

Tras la escena, Arantxa Coca intervino para ofrecerles una reflexión como especialista en terapia de pareja. La experta les recordó que el amor requiere esfuerzo, constancia e inteligencia emocional, aunque también subrayó que no basta solo con quererse.

Coca les animó a perseverar si realmente existe amor y vínculo entre ellos, pero insistió en que una relación necesita disciplina, compromiso y voluntad para superar las dificultades. Sus palabras buscaron orientar a la pareja en un momento de evidente fragilidad emocional.