Se informa que el sorteo de la Bonoloto se celebra hoy, miércoles 24 de junio de 2026. Hasta el momento de la publicación de este aviso no ha sido comunicada la combinación ganadora ni los resultados oficiales correspondientes a la extracción programada para esta jornada. La gestión y la difusión oficial del resultado será realizada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Una vez finalizado el acto público de extracción, se podrá comprobar la relación completa de datos ligados al sorteo. De forma específica, se detallará la combinación principal de seis números, así como el número complementario y el reintegro. Asimismo, se informará de las diferentes categorías de premio establecidas para la presente emisión.

Combinación ganadora: seis números principales.

Número complementario.

Reintegro.

Categorías de premio: primera a quinta y reintegro.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica del sorteo se basará en la determinación de una combinación principal compuesta por seis números, a la que se añadirá de forma complementaria un número adicional identificado como complementario y un número de reintegro. Por categorías, los aciertos serán calibrados y clasificados desde la primera categoría hasta la quinta, así como la categoría correspondiente al reintegro. La asignación de premios se realizará conforme a las reglas y tablas de reparto establecidas por el organismo operador y publicadas en sus canales oficiales.

Horario y seguimiento oficial

La extracción del sorteo está programada para las 21:30 horas. El seguimiento en tiempo real y la publicación de los resultados se efectuarán a través de los canales oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda que la difusión oficial se realizará por el operador autorizado y que las variaciones que pudieran existir serán las comunicadas por dicho organismo.

El resultado será publicado en la página oficial del juego: https://www.loteriasyapuestas.es/es/bonoloto, así como en los puntos de venta autorizados y en los comunicados institucionales que se emitan tras la extracción.

Verificación de los premios

Tras la celebración del sorteo, los billetes y las apuestas deberán ser verificados en los canales acreditados para la validación de premios. La comprobación oficial será efectuada por la entidad gestora competente y cualquier abono o reclamación de premio estará supeditado a la confirmación por parte del organismo responsable de la gestión del juego. Se indica que los importes y la adjudicación de premios dependerán de la verificación formal realizada por la entidad operadora.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).