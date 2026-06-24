Manuel busca la manera de retener a Julieta en el palacio mientras Candela impulsa una revuelta contra Cristóbal en el nuevo capítulo de la serie diaria de La 1 de TVE

La serie diaria de La 1 de Televisión Española, ‘La Promesa’, ofrece este miércoles, 24 de junio, a las 18:35 horas, una nueva entrega marcada por decisiones definitivas y alta tensión en el palacio. El melodrama, protagonizado por Xavi Lock, Arturo García Sancho e Isabel Serrano, vivirá uno de sus momentos más esperados con el matrimonio y posterior huida de Lope y Vera, quienes buscan escapar de la incesante búsqueda del conde de Carril. Paralelamente, los secretos personales y los conflictos entre el servicio y la dirección de la casa se agudizan en un episodio clave para el devenir de las tramas principales.

El destino de Lope y Vera da un giro radical en el capítulo de este miércoles. Tras una emotiva reconciliación, Vera ha aceptado la propuesta de matrimonio de Lope, trazando un plan conjunto para vivir escondidos en un pueblo donde tienen proyectado abrir una casa de comidas. Tras anunciar su compromiso al servicio, María ha solicitado que el enlace se celebrase en La Promesa antes de su partida. La sorpresa ante este repentino evento ha llegado hasta Alonso, quien se ha ofrecido formalmente para ejercer de padrino y llevar a la novia hasta el altar, facilitando así una boda que dará paso a la huida de la pareja frente a la amenaza del conde de Carril.

Por otro lado, la inquietud se apodera de Adriano y Martina tras haber sido descubiertos besándose. Alguien ha presenciado el encuentro íntimo, señalando las sospechas directamente hacia Jacobo como el único capaz de finalizar este romance de manera definitiva. Esta situación provoca la alarma inmediata en Adriano, ante el temor de que su secreto salga a la luz y comprometa su situación en el palacio.

En el ámbito de la gestión y las relaciones del servicio, Manuel tomará la iniciativa para intentar que Julieta permanezca en la residencia. En la entrega anterior, Ciro anunció su marcha debido a las afrentas recibidas y otorgó un plazo inflexible de cuatro días a Julieta para marcharse, a pesar de que la joven manifestaba su deseo de quedarse. Ante el terror de perderla, Manuel busca alternativas viables, mientras que en el servicio se lamenta la inminente marcha de Julieta.

Al mismo tiempo, la tensión con Cristóbal va en aumento. Candela, quien previamente se autoinculpó del robo de la carta para proteger a Teresa ante el pasmo de Cristóbal, dará un paso más allá al proponer una revuelta interna en su contra. Mientras tanto, Curro y Ángela mantienen su idea de marcharse del lugar, aunque él experimenta una inseguridad creciente sobre el plan. Finalmente, Pía confiesa a Samuel que arrastra un tormento personal; un diálogo en el que Samuel le aconseja revelar la verdad y del cual Ricardo se convierte en testigo directo.