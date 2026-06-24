Gabriel y Begoña protagonizan una tensa discusión por Eduardo, el chófer de los De la Reina, tras los rumores difundidos por Beatriz en la serie diaria de Antena 3

El melodrama de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, regresa este miércoles, 24 de junio, con un nuevo episodio marcado por los celos y las tensiones matrimoniales. La emisión de la serie diaria, programada a las 15:45 horas, desarrollará las consecuencias directas de las intrigas sembradas en las últimas entregas, especialmente el plan trazado por Beatriz para desestabilizar la relación entre Gabriel y Begoña. El nombre de Eduardo se convertirá en el eje central de un fuerte enfrentamiento conyugal, mientras que Tasio desatará un grave conflicto al enfrentarse directamente a Brossard bajo los efectos del alcohol.

La trama de la exitosa producción de Antena 3, protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, avanza con paso firme en su capítulo 589. Los espectadores asistirán a la culminación de la estrategia de Beatriz, cuyos planes están saliendo a la perfección tras deslizar deliberadamente ante Gabriel la sospecha de que su esposa, Begoña, podría mantener un asunto amoroso con Eduardo, el chófer de la familia De la Reina. Esta insinuación provoca que Gabriel monte en cólera y desate una última y agria discusión con Begoña, desbordado por los celos que imperan en este infame matrimonio.

De forma paralela a la crisis familiar de los De la Reina, la agitación se traslada a otros ámbitos de la ficción. Tasio, quien en la jornada anterior fue manipulado por Gabriel para boicotear la venta de La Industrial y recibió una carta de Carmen, protagoniza el momento de mayor tensión del episodio. El personaje termina enfrentándose a Brossard en mitad de una situación dominada por la bebida, lo que agrava la inestabilidad de su entorno.

Por otra parte, el universo empresarial y personal del resto de los personajes de la serie diaria experimenta giros significativos en la entrega de este miércoles. Cloe, tras realizar una dolorosa confesión a Marta, recibe una llamada telefónica que resulta decisiva para el futuro de la empresa. En el plano sentimental, Marta exige una mayor atención a Fina, evidenciando las grietas en su relación.

Finalmente, el ámbito familiar de Miguel encuentra un punto de inflexión. Después de que Claudia alentara activamente al joven a perdonar a su madre, Miguel decide dejar a un lado los reproches y concede el perdón definitivo a su progenitora. Entretanto, los espectadores observan cómo Beatriz continúa expandiendo de forma implacable el rumor malicioso sobre Begoña, consolidando su posición de control sobre los acontecimientos, mientras Nieves mantiene su firme postura de reivindicarse frente a don Agustín.