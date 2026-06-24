La 1 de TVE emite este miércoles el capítulo 438 de su serie diaria, en el que don Hernando vislumbra la recuperación del ducado mientras las sospechas sobre el embarazo de Matilde derivan en un grave problema médico

La tarde de La 1 de TVE retoma la normalidad en su parrilla televisiva con la emisión este miércoles, 24 de junio, de una nueva entrega de ‘Valle Salvaje’. Tras el parón en la programación debido a la retransmisión del partido del Mundial entre las selecciones de Argentina y Austria, la ficción producida por la cadena pública ofrece su capítulo 438 en su horario habitual, justo después del espacio ‘Directo al grano’. El episodio estará marcado por la conmoción generalizada ante la sanción impuesta a Victoria y la creciente preocupación en torno a la situación de Matilde.

El devenir del ducado centra las conversaciones de la alta sociedad de la producción de época de Televisión Española. Don Hernando traslada un aviso determinante a José Luis, asegurándole que el hundimiento definitivo de Dámaso y Victoria está muy próximo, un acontecimiento estratégico que les permitirá recuperar de forma directa sus honores y tierras ducales. Sin embargo, los conflictos institucionales no cesan en la comarca; el propio don Hernando se ve en la obligación de advertir firmemente a Rafael sobre los riesgos que conlleva enfrentarse de manera abierta a la autoridad del obispo.

Las tensiones religiosas alcanzan su punto álgido por mediación de don Aurelio. El clérigo decide imponer un severo castigo público a Victoria, una medida de carácter ejemplarizante que conmociona profundamente a todos los habitantes del Valle. A tenor de los acontecimientos previos, en los que el obispo ya había arremetido con dureza contra Victoria tachándola de indecente y descarriada, la resolución parece firme e irrevocable, sin que nadie en la localidad conserve la capacidad o los apoyos necesarios para impedir el escarnio. Cabe recordar que Bárbara ya había irrumpido desesperada en la Casa Pequeña para suplicar a Mercedes que interviniera ante la situación de su tía.

En el plano sentimental, el servicio y los jóvenes del Valle buscan clarificar sus posiciones afectivas. Braulio decide sincerarse por completo con su primo Alejo, confesándole que sus sentimientos hacia Manuela son reales y solicitando formalmente su intermediación para lograr conquistarla y obtener su correspondencia amorosa. Siguiendo esta petición, Alejo asume la tarea de mediar ante la joven, intentando hacerle ver las virtudes y la valentía que caracterizan a su primo para superar los desplantes que este había manifestado sufrir anteriormente.

Por otra parte, la trama médica y familiar que envuelve a Matilde se complica de forma drástica. Atanasio expone de manera directa a Benigna sus dudas y temores respecto a la gestación, señalando que la mujer habla diariamente a su futuro bebé, un comportamiento que le hace temer que el embarazo sea inexistente y que sus aspiraciones se desvanezcan por completo. La situación empeora cuando la propia Matilde interroga a la mujer sobre si resultaba nocivo para su salud continuar con la ingesta del bebedizo prescrito, una conversación que precede de inmediato a un grave problema físico sufrido por la joven.

Finalmente, el resto de los habitantes intenta asentar sus relaciones en un entorno de desconfianza. Pepa y Martín disfrutan de un tranquilo paseo por el bosque donde la doncella aprovecha la ocasión para manifestar su agradecimiento explícito al lacayo por mantener su lealtad y apoyo constante a su lado. En una línea muy distinta, Luisa decide intervenir de forma activa en los asuntos familiares y lanza una clara advertencia a Rafael en relación con las verdaderas intenciones de Rosalía, coincidiendo con los temores de que esta última se haya llevado a la pequeña María.