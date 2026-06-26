La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha celebrado la nueva edición de la Bonoloto correspondiente al viernes 26 de junio de 2026. El sorteo ha sido registrado con fecha 26/06/2026 y los datos oficiales han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La combinación extraída se publica a continuación para efectos de comprobación y cobro. Se recuerda que otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan sorteos con normativa y procedimientos distintos.

Combinación ganadora Bonoloto (viernes 26 de junio de 2026): 05, 06, 10, 12, 35, 47

Número complementario: 45 · Reintegro: 8

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

El escrutinio del sorteo se ha realizado conforme a las normas de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las categorías de premios en la Bonoloto son las siguientes:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más el número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincide el último dígito del billete con el número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

En la Bonoloto se seleccionan seis números entre el 1 y el 49 por apuesta. Los sorteos se celebran de lunes a viernes y la apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro. Se permite la formalización de apuestas múltiples y combinadas, así como la suscripción de apuestas periódicas, conforme a la oferta comercial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios pueden cobrarse en los puntos de venta autorizados y, para importes iguales o inferiores a 2.000 euros, el abono podrá realizarse directamente en dichos puntos. Los importes superiores serán gestionados en entidades colaboradoras o en las oficinas señaladas por la SELAE. El plazo para reclamar premios es de 90 días naturales desde la celebración del sorteo. Se advierte que se aplicarán las retenciones fiscales conforme a la normativa vigente y que existe un umbral de exención establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Bonoloto es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se celebra con periodicidad de lunes a viernes. Los participantes y los puntos de venta deben regirse por las bases y condiciones publicadas por la SELAE para la correcta validez de las apuestas y cobros.

Verificación oficial

La comprobación oficial de la combinación y de la asignación de premios debe realizarse en las listas publicadas por la entidad gestora. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para mayor información se remite al formulario y a la información oficial en línea: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).