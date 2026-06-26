La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha facilitado los resultados correspondientes a la nueva edición de sus sorteos celebrados el viernes 26 de junio de 2026. Los datos han sido remitidos por la propia entidad y se reproducen a continuación con carácter informativo y administrativo. Se recuerda que otros operadores, como la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), gestionan juegos distintos y cuentan con listados propios.

Los resultados oficiales de los distintos productos de la ONCE pueden ser consultados en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE; el plazo de canje es de tres meses desde la fecha del sorteo.

Eurojackpot: 17, 25, 35, 39, 41 · Soles: 05, 09

Super 11: 06, 13, 15, 29, 32, 36, 42, 49, 54, 56, 57, 59, 61, 66, 69, 71, 72, 74, 75, 82 · Premio: Último sorteo del día (17:00)

Triplex de la ONCE: 839 · Premio: Último sorteo del día (17:00)

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se indican a continuación los datos aportados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) relativos al escrutinio de los productos sorteados el 26 de junio de 2026. Los importes y las categorías específicas se encuentran en la comunicación oficial de la entidad y en los canales de venta autorizados.

Eurojackpot

Combinación premiada: 17, 25, 35, 39, 41 con Soles 05 y 09. Los premios podrán verificarse en puntos de venta autorizados y en la web de JuegosONCE. El plazo de canje es de tres meses desde la fecha del sorteo.

Super 11

Combinación premiada: 06, 13, 15, 29, 32, 36, 42, 49, 54, 56, 57, 59, 61, 66, 69, 71, 72, 74, 75, 82. Premio indicado: Último sorteo del día (17:00). La comprobación de los boletos se realizará en los canales oficiales; el derecho a cobro caduca a los tres meses desde la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE

Número premiado: 839. Premio indicado: Último sorteo del día (17:00). La validez del premio y el procedimiento de cobro se encuentran en la información oficial publicada por la ONCE.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La mecánica y las modalidades de apuesta varían según el producto. Las condiciones concretas, incluida la estructura de premios y el coste de la participación, están disponibles en la documentación oficial de la ONCE y en los puntos de venta autorizados. Se recomienda la consulta de las bases publicadas por la entidad para cada juego.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán cobrarse en los puntos de venta autorizados o por los cauces habilitados por la ONCE en el plazo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales se aplicarán conforme a la normativa vigente; existe un umbral exento establecido por la Agencia Tributaria. Para información detallada sobre documentación y trámites, se remite a los canales oficiales de la ONCE.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos referidos son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que publica el calendario y las condiciones de cada producto. La frecuencia y la periodicidad dependen del juego concreto; la ONCE mantiene información actualizada en su web institucional.

Verificación oficial

Los resultados deben verificarse en la lista oficial facilitada por la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) o en los puntos de venta autorizados. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)