Este sábado 27 de junio de 2026, el precio medio de la luz se sitúa en 0,0979 €/kWh, según los datos para hoy. La jornada se mueve entre tramos muy favorables y una parte final del día sensiblemente más cara, así que conviene planificar el consumo.

En la práctica, el ahorro doméstico pasa por concentrar tareas de alto consumo en el periodo más barato y evitar el pico de última hora. Si tienes margen para mover la colada, el lavavajillas o el uso del horno, hoy puedes ganar bastante ajustando el horario.

Horas clave para ahorrar: 17-18h a precio mínimo y 22-23h como pico máximo

El semáforo para hoy es VERDE 🟢, pero con un matiz: hay un punto claramente más caro que conviene no usar de forma intensiva.

Hora más barata: 17-18h con 0,0176 €/kWh .

con . Franja más económica: 17-18h (indicada como franja con precio de 0,02 €/kWh en el resumen del día).

(indicada como franja con precio de en el resumen del día). Hora más cara: 22-23h con 0,1925 €/kWh.

Recomendación de consumo: apuesta por programar lavadora, lavavajillas o cargas de trabajo en 17-18h, y deja los usos más intensivos fuera del tramo 22-23h. En el resto del día, aunque no todos los tramos son igual de baratos, la diferencia entre ventanas es lo bastante clara como para ajustar.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de la madrugada al tirón de la noche

Madrugada (00:00-07:00). Arranca con precios relativamente más altos en las primeras horas (por encima del promedio), para ir bajando hacia la salida de la madrugada. En general, no es el momento más recomendable para concentrar consumos grandes.

Mañana (08:00-15:00). La mañana muestra caídas que ayudan a ajustar el gasto: desde valores más altos al inicio del bloque se pasa a tramos mucho más competitivos, con el día acercándose a sus precios más bajos hacia mediodía.

Tarde (16:00-19:00). Es la parte más interesante para el bolsillo. El precio entra en su mejor tramo en 17-18h (0,0176 €/kWh) y se mantiene en niveles bajos en torno a esa franja, lo que encaja bien con programaciones domésticas.

Noche (20:00-24:00). Tras un tramo relativamente mejor, el coste vuelve a repuntar con fuerza hacia el final del día. El pico máximo llega en 22-23h (0,1925 €/kWh), por lo que conviene evitar picos de consumo justo en ese intervalo.

Precio de la luz por horas (sábado 27/06/2026)