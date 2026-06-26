Si estás repostando en Ceuta este sábado, 27 de junio de 2026, estas son las referencias más útiles para decidir dónde cargar: el Ministerio para la Transición Ecológica ha analizado 10 estaciones y deja un promedio de 95 de 1.401 €/L (con un rango entre 1.379 y 1.409 €/L). En esta práctica comparación por combustible, te resumimos las más baratas y también las más caras para que puedas ajustar el gasto.

Recuerda: los precios pueden cambiar durante el día. Por eso, conviene usar esta información como punto de partida y, si te queda cerca, comprobar el surtidor antes de pagar.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.379 €/L

(Muelle Alfau, s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.379 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1.399 €/L

(Avenida Juan de Borbón, 27): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.408 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.408 €/L

Gasolina 98

ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.409 €/L

(Muelle Alfau, s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.409 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1.429 €/L

(Avenida Juan de Borbón, 27): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.438 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.438 €/L

Diésel

ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.439 €/L

(Muelle Alfau, s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.439 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1.459 €/L

(Avenida Juan de Borbón, 27): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.478 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorillo, s/n): 1.478 €/L

Las más caras

La foto del día también deja precios altos en algunos puntos, sobre todo en 95, donde aparecen varios máximos.

CEPSA (Avenida González Tablas, s/n): 1.409 €/L (Gasolina 95)

(Avenida González Tablas, s/n): (Gasolina 95) CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorillo, s/n): 1.409 €/L (Gasolina 95)

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorillo, s/n): (Gasolina 95) DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10): 1.408 €/L (Gasolina 95)

Para situarte: en el conjunto de las 10 estaciones, el promedio es 1.430 €/L para la 98 y 1.468 €/L para el diésel, según los datos publicados.

Consejos

Compara por tipo de combustible : 95, 98 y diésel pueden tener rangos distintos.

: 95, 98 y diésel pueden tener rangos distintos. Valora el coste real : si te alejas mucho, el ahorro por litro puede compensarse con el tiempo o el trayecto.

: si te alejas mucho, el ahorro por litro puede compensarse con el tiempo o el trayecto. Revisa el precio en el surtidor antes de pagar: las cifras pueden variar.

antes de pagar: las cifras pueden variar. Si repostarás esta semana, guarda como referencia estas tendencias y ajusta el día si buscas el mínimo.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.