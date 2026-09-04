La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha facilitado los datos oficiales del sorteo de Bonoloto celebrado el viernes, 4 de septiembre de 2026. En esta nueva edición del sorteo se han registrado las combinaciones oficiales que se presentan a continuación conforme al acta del escrutinio público emitida por la entidad responsable.

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La información se ha obtenido de la fuente oficial y se publica con carácter informativo. Otros operadores del sistema de juegos en España, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan sorteos distintos y no forman parte del presente proceso.

Combinación ganadora: 02, 09, 15, 18, 24, 33

Número complementario: 43

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Reintegro: 7

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

El escrutinio del sorteo de Bonoloto del viernes 4 de septiembre de 2026 se ha realizado conforme al procedimiento oficial de SELAE. Las categorías reconocidas para la Bonoloto son las siguientes: 1ª categoría para los acertantes de 6 números; 2ª categoría para los acertantes de 5 números más el número complementario; 3ª categoría para 5 aciertos; 4ª categoría para 4 aciertos; 5ª categoría para 3 aciertos; y la modalidad de reintegro para aquellos boletos cuyo dígito de reintegro coincida con el extraído. Los importes y el reparto de las cuantías por cada categoría se determinan según las reglas de reparto establecidas por la entidad organizadora.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto requiere la selección de seis números entre el 1 y el 49. Los sorteos de Bonoloto se celebran de lunes a viernes. El coste de la apuesta sencilla es de 1 euro. Se permite formalizar apuestas múltiples y combinadas, en cuyo caso el importe final variará en función del número de combinaciones jugadas. Los detalles sobre modalidades y validación de boletos se rigen por la normativa de explotación de juegos de SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios se podrán cobrar en los puntos de venta autorizados hasta 2.000 euros; importes superiores deberán gestionarse en entidades colaboradoras o en las oficinas habilitadas por SELAE. El plazo máximo para reclamar premios es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo; transcurrido dicho plazo se entenderá la caducidad del derecho. Las retenciones fiscales se aplicarán conforme a la normativa fiscal vigente y se practicarán a partir del umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Bonoloto está operada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se integra en el conjunto de ofertas de juego reguladas en España. Otros operadores autorizados, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), desarrollan sorteos distintos con normativa propia. La periodicidad de la Bonoloto es diaria en los días hábiles de la semana señalados.

Verificación oficial

La comprobación final de los resultados deberá realizarse en la información oficial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Consultar resultados oficiales. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

La única lista oficial válida es la facilitada por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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