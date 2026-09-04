Se informa, a partir de los datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), del resultado de los sorteos celebrados el viernes 4 de septiembre de 2026. La nueva edición de los sorteos de la ONCE correspondiente a esa fecha se ha registrado y publicado por la entidad citada.

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Los resultados que se relatan a continuación se han facilitado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En este ámbito de juego, distinto al gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), las combinaciones y la información oficial han sido emitidas por la ONCE.

Combinación y números premiados

Eurojackpot: Número 05, 14, 31, 33, 43 · Premio Soles 03, 04.

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Super 11: Número 01, 06, 23, 33, 35, 37, 38, 41, 43, 50, 55, 57, 61, 64, 66, 68, 75, 79, 80, 82 · Premio Último sorteo del día (17:00).

Triplex de la ONCE: Número 401 · Premio Último sorteo del día (17:00).

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se indica que el escrutinio y la lista oficial de categorías y cuantías han sido publicados por Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los boletos y cupones deberán ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE; el plazo de canje será de tres meses desde la fecha del sorteo, equivalente al plazo administrativo de 90 días naturales establecido para la reclamación.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la mecánica concreta de cada producto figura en la normativa y en la información oficial de la ONCE. Las modalidades de apuesta, el coste de los boletos y las condiciones de participación se encuentran descritas en JuegosONCE y en los puntos de venta autorizados.

Eurojackpot

Se ha consignado la combinación indicada para Eurojackpot. Los datos publicados deben ser verificados en la web oficial y en los puntos de venta autorizados. En esta emisión, la referencia de premio adicional aparece como «Soles» con los valores 03 y 04 consignados en la información oficial.

Super 11

Se ha consignado la combinación del Super 11 indicada para el sorteo. El premio asignado figura como «Último sorteo del día (17:00)». La comprobación y el detalle de las categorías de premio deben realizarse en la fuente oficial.

Triplex de la ONCE

Se ha consignado el número premiado 401 en el Triplex de la ONCE, con la indicación de premio correspondiente al último sorteo del día (17:00). La verificación y recepción de información complementaria debe efectuarse en JuegosONCE o en puntos de venta autorizados.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece un plazo de 90 días naturales para el cobro de los billetes premiados desde la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales aplicables se regirán por la normativa vigente; los premios inferiores al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria quedarán exentos según la normativa aplicable. Los trámites administrativos deben realizarse conforme a las instrucciones oficiales de la ONCE.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que la ONCE es la entidad responsable de estos sorteos y que su calendario y periodicidad se encuentran regulados y publicados por la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Las diferencias de competencia respecto a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) se encuentran definidas en la normativa sectorial.

Verificación oficial

Los resultados oficiales deben ser contrastados en la fuente oficial. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Asimismo, este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

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