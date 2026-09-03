Se informa, con datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), de la celebración de la nueva edición de la Lotería Nacional correspondiente al jueves 3 de septiembre de 2026. El sorteo se ha celebrado en la fecha indicada y los resultados oficiales han sido publicados por el organismo competente. La presente nota recoge exclusivamente las cifras y categorías comunicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda que, de forma independiente, otros organismos como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestionan sorteos distintos.

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Combinación y números premiados

Se comunican a continuación los principales premios obtenidos en el sorteo del jueves 3 de septiembre de 2026:

Primer premio: 300000

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Reintegros (décimo): 3, 4, 8

Escrutinio completo y números premiados del jueves 3 de septiembre de 2026

Se hace constar que el primer premio informado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) corresponde al número 300000. No se ha facilitado información adicional sobre localidades o series asociadas a este premio. No ha sido comunicada por la fuente oficial una segunda categoría de premio para esta edición; por tanto, esta categoría se omite en la presente relación. Los reintegros confirmados para el sorteo son los terminados en 3, 4 y 8.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Lotería Nacional se estructura en billetes divididos en décimos, con un número de cinco cifras y series que determinan la repetición de números. Se indica que los billetes y décimos son los documentos válidos para el cobro y que las modalidades y el coste del billete vienen establecidos en cada emisión; los detalles económicos se consignan en el propio billete y en la información oficial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Tradicionalmente, los sorteos de los jueves ofrecen premios de cuantía inferior a los de los sábados, que suelen ser de mayor volumen.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que los premios de la Lotería Nacional caducan a los 90 días naturales contados desde el día siguiente al sorteo; transcurrido ese plazo, no podrá procederse al cobro. El pago de los premios se realizará a través de la red de venta autorizada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y de las entidades colaboradoras indicadas por la propia entidad. Asimismo, se recuerda que podrán aplicarse retenciones fiscales según la normativa vigente; existe un umbral exento establecido por la Agencia Tributaria que será aplicado conforme a la normativa correspondiente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se indica que la Lotería Nacional es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que sus sorteos se celebran con periodicidad semanal en fechas establecidas por la entidad. Se señala que otros operadores y organizaciones, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), desarrollan sorteos diferenciados que no forman parte del presente escrutinio.

Verificación oficial

La verificación oficial de los resultados puede realizarse en la página y canales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE): Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la transcripción; la única lista oficial válida es la facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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