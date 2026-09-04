Se informa de los resultados oficiales del sorteo de Euromillones celebrado el viernes 4 de septiembre de 2026, conforme a los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La presente información recoge la combinación extraída en la nueva edición del sorteo y detalles aplicables a la mecánica, categorías y procedimiento administrativo para la reclamación de premios.

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Los datos expuestos proceden de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se ofrecen con carácter informativo y administrativo, sin que este medio pueda sustituir la verificación oficial realizada por la entidad competente.

Combinación ganadora: 11, 12, 19, 27, 46 — Estrellas: 04, 12 — El Millón: FRN75945

Escrutinio y categorías de premios de Euromillones

Se recuerda que Euromillones dispone de trece categorías de premios que se determinan en función de la coincidencia de los cinco números y las dos Estrellas. En la categoría superior, la combinación principal coincide con los cinco números y las dos Estrellas. La categoría adicional conocida como El Millón constituye un sorteo complementario en España que asigna un premio fijo de 1.000.000 € al código alfanumérico agraciado entre los boletos validados en territorio nacional.

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Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La mecánica oficial establece la selección de cinco números entre el 1 y el 50 y dos Números Estrella entre el 1 y el 12. Los sorteos se celebran los martes y los viernes. El precio de la apuesta sencilla se fija en 2,50 €; en España puede añadirse la participación en El Millón mediante un coste adicional de 1 € por apuesta. El bote mínimo garantizado para Euromillones se ha establecido en 17.000.000 € según normativa vigente.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser reclamados en los plazos y lugares habilitados por la entidad gestora; en España, el plazo máximo para efectuar la reclamación se establece en 90 días naturales desde la fecha del sorteo. A la hora de abonar los premios, se aplicarán las retenciones y reglas fiscales vigentes según la Agencia Tributaria; se atenderá al umbral exento que en cada momento determine la normativa tributaria aplicable.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

En España, la comercialización y gestión de Euromillones se realiza por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestiona otros juegos distintos y opera bajo normativa separada. Los sorteos de Euromillones se celebran con periodicidad fija dos veces por semana, los martes y los viernes.

Verificación oficial

Para la verificación definitiva de los resultados debe acudirse a la fuente oficial. Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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