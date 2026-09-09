La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha emitido las cifras oficiales correspondientes a la nueva edición del sorteo de Bonoloto celebrada el miércoles 9 de septiembre de 2026. Los resultados facilitados por la entidad se reproducen a continuación para información pública y administrativa.

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Los datos difundidos proceden de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestiona sorteos propios que son ajenos a este sorteo.

Combinación ganadora

12, 16, 23, 25, 29, 40

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Complementario: 47

Reintegro: 9

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

El escrutinio se ha realizado conforme a los registros oficiales de SELAE. Las categorías de premio en Bonoloto se estructuran de la siguiente manera: 1.ª categoría (6 aciertos); 2.ª categoría (5 aciertos más complementario); 3.ª categoría (5 aciertos); 4.ª categoría (4 aciertos); 5.ª categoría (3 aciertos); y premio por reintegro.

Los ceutíes con boletos coincidentes deberán verificar su boleto frente a la lista oficial para confirmar categoría y derecho al cobro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Bonoloto se juega seleccionando 6 números del 1 al 49. Según la información oficial, los sorteos se celebran de lunes a viernes. El coste de la apuesta sencilla es de 1 € por jugada. Existen modalidades con apuestas múltiples y peñas, cuya gestión y coste dependen de las opciones marcadas en el momento de la compra.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios de hasta 2.000 euros pueden ser cobrados en puntos de venta autorizados por SELAE. Importes superiores deberán ser tramitados en entidades colaboradoras o en las oficinas que SELAE determine para la gestión de pagos. El plazo de caducidad para la solicitud de cobro es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo.

Las retenciones fiscales se aplicarán conforme a la normativa de la Agencia Tributaria, una vez superado el umbral de exención establecido por dicha administración.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo forma parte del programa regular de Loterías y Apuestas del Estado. La periodicidad y reglas administrativas son fijadas por SELAE; los canales oficiales de gestión y reclamación deben seguirse por parte de los participantes en Ceuta y el resto del territorio nacional.

Verificación oficial

La verificación definitiva de acertantes y cuantías corresponde exclusivamente a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Fuente oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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