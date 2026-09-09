Se informa que, según datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se ha celebrado la nueva edición del sorteo correspondiente al miércoles 9 de septiembre de 2026. La información aquí recogida procede de la fuente oficial indicada por la entidad y se consignan las combinaciones obtenidas en las modalidades extraídas en la jornada.

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Los sorteos referidos han sido gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se recuerda que otros operadores, como la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), gestionan sorteos distintos a los aquí descritos.

Combinación ganadora

Super 11: 01, 10, 17, 20, 28, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 44, 50, 52, 62, 69, 70, 76, 77, 82

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Triplex de la ONCE: 577

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se indica que los resultados aquí publicados corresponden al escrutinio realizado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los premios y su reparto podrán verificarse en los puntos de venta autorizados en Ceuta y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo para el cobro y canje de los premios se establece en noventa (90) días naturales, equivalente a tres meses desde la fecha del sorteo.

Super 11

Se informa que la combinación de la Super 11 facilitada arriba corresponde al Último sorteo del día (21:15) del miércoles 9 de septiembre de 2026. Los damnificados por discrepancias podrán solicitar la comprobación presencial en los puntos de venta autorizados.

Triplex de la ONCE

Se informa que el Triplex de la ONCE del mismo día se registró con el número 577 y figura también como Resultado del Último sorteo del día (21:15). La comprobación de boletos podrá realizarse igualmente en Ceuta en los canales oficiales de la entidad.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la ONCE ofrece distintas modalidades cada jornada. La información detallada sobre la mecánica de cada producto, las modalidades de apuesta y el coste del boleto se encuentra disponible en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que el plazo para la exigibilidad y el cobro de los premios es de noventa (90) días naturales desde la fecha del sorteo. Las retenciones y tratamiento fiscal se aplicarán conforme a la normativa vigente; los premios inferiores al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria serán tratados según lo dispuesto por dicha administración.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se informa que la ONCE gestiona sorteos de carácter periódico; este comunicado se limita a la jornada celebrada el miércoles 9 de septiembre de 2026. En Ceuta, los interesados podrán consultar resultados y efectuar el cobro en los puntos autorizados por la entidad.

Verificación oficial

Los premios pueden comprobarse en las fuentes oficiales y en los puntos de venta autorizados. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para confirmación se remite a la web oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

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