Señal del sorteo: RTVE · Loterías y Apuestas del Estado
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El sorteo de Bonoloto ha finalizado. Esta es la combinación ganadora y los premios:
Resultado del sorteo
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Combinación: 2022643318
Complementario: 7 · Reintegro: 0
Bote: 600.000,00 €
|Categoría
|Acertantes
|Premio
|1ª (6 Aciertos)
|0
|0,00 €
|2ª (5 Aciertos + C)
|3
|47.440,14 €
|3ª (5 Aciertos)
|70
|1016,57 €
|4ª (4 Aciertos)
|4.898
|21,79 €
|5ª (3 Aciertos)
|86.890
|4,00 €
DIRECTO FINALIZADO 1 actualizaciones
Combinación ganadora y premios.
Combinación: 2022643318
Complementario: 7 · Reintegro: 0
Bote: 600.000,00 €
|Categoría
|Acertantes
|Premio
|1ª (6 Aciertos)
|0
|0,00 €
|2ª (5 Aciertos + C)
|3
|47.440,14 €
|3ª (5 Aciertos)
|70
|1016,57 €
|4ª (4 Aciertos)
|4.898
|21,79 €
|5ª (3 Aciertos)
|86.890
|4,00 €