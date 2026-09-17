IBEX 35 cerró el jueves, 17 de septiembre de 2026 en 19.831,80 puntos, con una variación positiva de 196,00 puntos (un 1,00%), según Yahoo Finance. La sesión abrió en 19.691,50, marcó un máximo intradía de 19.869,10 y un mínimo de 19.689,60.

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Para Ceuta, la subida del selectivo nacional influye en el clima financiero local: afecta la evaluación de inversiones y la percepción del riesgo que condiciona decisiones de empresas y hogares.

Cómo cerró el IBEX 35

El cierre del 17 de septiembre quedó por encima del cierre anterior, de 19.635,80 puntos, según Yahoo Finance, y consolidó una ligera recuperación tras jornadas de movimientos mixtos.

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La amplitud intradía relativamente contenida apunta a una sesión con volatilidad moderada y predominio de compras hacia el final del día.

Evolución de la semana

En los últimos cinco días el IBEX 35 registra un rebote parcial después de caídas anteriores. La secuencia de cierres es la siguiente:

2026-09-11 : cierre en 19.838,50 (apertura 19.771,40; máximo 19.884,40; mínimo 19.736,10).

: cierre en (apertura 19.771,40; máximo 19.884,40; mínimo 19.736,10). 2026-09-14 : cierre en 19.565,50 (apertura 19.763,40; máximo 19.810,90; mínimo 19.511,50).

: cierre en (apertura 19.763,40; máximo 19.810,90; mínimo 19.511,50). 2026-09-15 : cierre en 19.555,90 (apertura 19.509,80; máximo 19.665,00; mínimo 19.392,60).

: cierre en (apertura 19.509,80; máximo 19.665,00; mínimo 19.392,60). 2026-09-16 : cierre en 19.635,80 (apertura 19.657,10; máximo 19.708,20; mínimo 19.557,70).

: cierre en (apertura 19.657,10; máximo 19.708,20; mínimo 19.557,70). 2026-09-17: cierre en 19.831,80 (apertura 19.691,50; máximo 19.869,10; mínimo 19.689,60).

El rebote del jueves, con una variación del 1%, sitúa al índice cerca del nivel del 11 de septiembre y mejora los cierres del 14 y 15 de septiembre.

En Ceuta, inversores particulares y empresas locales observan estas variaciones como un indicador del apetito por riesgo en el mercado español, que puede condicionar decisiones sobre ahorro e inversión.

Euríbor y mercados

El Euríbor sigue siendo la referencia para hipotecas a tipo variable. En estos datos bursátiles no se incluyen los valores exactos del Euríbor; su evolución y las decisiones de los bancos centrales suelen condicionar la dinámica de la bolsa.

Un cierre al alza del IBEX puede mejorar el sentimiento inversor, aunque el impacto sobre el coste de la financiación para particulares en Ceuta depende de cómo evolucione el Euríbor y de las condiciones de cada préstamo.

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