Una unidad especializada se incorpora a las operaciones permanentes de vigilancia marítima con el objetivo de mejorar la detección de posibles amenazas

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El Ejército de Tierra ha reforzado su presencia en el sur peninsular con el despliegue de una Unidad de Defensa de Artillería de Costa (UDACTA) en la bahía de Cádiz, dentro de las operaciones permanentes de Presencia, Vigilancia y Disuasión de las Fuerzas Armadas.

El movimiento, ordenado por el Mando Operativo Marítimo (MOM), busca incrementar la capacidad de vigilancia del entorno marítimo y mejorar la detección temprana de posibles riesgos en una zona considerada estratégica.

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La unidad está formada por efectivos del Regimiento de Artillería de Costa número 4 (RACTA 4), perteneciente al Mando de Artillería de Campaña, junto con una Unidad de Protección Militar de la Brigada Extremadura XI, encargada de garantizar la seguridad del despliegue.

Vigilancia marítima y alerta temprana

La principal misión de la UDACTA será reforzar el conocimiento del entorno marítimo mediante la vigilancia en tiempo real, el control del tráfico naval y la identificación de embarcaciones que puedan presentar comportamientos sospechosos.

Según explica el Estado Mayor de la Defensa, la integración de las capacidades de la artillería de costa dentro del dispositivo del Mando Operativo Marítimo permitirá mejorar la coordinación entre los medios terrestres y navales.

El objetivo es disponer de una mayor capacidad de respuesta ante posibles situaciones de riesgo y aumentar la protección de áreas consideradas relevantes para la seguridad nacional.

Una operación permanente de las Fuerzas Armadas

El despliegue forma parte de las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), mediante las cuales las Fuerzas Armadas mantienen una actividad constante de control sobre espacios de soberanía, responsabilidad e interés nacional.

Estas operaciones permiten anticipar posibles amenazas y coordinar las capacidades de diferentes unidades militares junto con otros organismos del Estado.

El Mando Operativo Marítimo, con sede en Cartagena y dependiente del Mando de Operaciones, coordina las labores de vigilancia marítima que realizan los buques de la Armada y otros medios desplegados.

La incorporación de la unidad de artillería de costa en Cádiz refuerza el carácter conjunto de estas operaciones, combinando capacidades terrestres, navales y de protección militar.

Más de 800 militares participan diariamente en estas misiones

De acuerdo con los datos del Estado Mayor de la Defensa, alrededor de 850 militares participan cada día en las operaciones permanentes desarrolladas bajo control operativo del Mando de Operaciones.

El despliegue en la bahía de Cádiz supone un nuevo refuerzo de la vigilancia del entorno marítimo español y de las capacidades disponibles para responder ante escenarios de seguridad en el flanco sur peninsular.