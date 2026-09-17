La Consejería de Cultura de Ceuta ha anunciado la suspensión de la representación teatral «Mihura, el último comediógrafo», programada para el sábado 26 de septiembre en el Teatro Auditorio del Revellín. La devolución de las entradas comenzará este viernes 18 de septiembre.

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La Consejería de Cultura de Ceuta ha informado oficialmente de la suspensión de la función de la obra teatral «Mihura, el último comediógrafo», cuya representación estaba prevista para el próximo sábado 26 de septiembre, a las 20:00 horas, en el escenario del Teatro Auditorio del Revellín.

Los ciudadanos que hubieran adquirido sus localidades para este espectáculo podrán solicitar el reembolso del importe a partir de este viernes 18 de septiembre. El trámite de devolución del dinero se gestionará de forma directa a través de la taquilla del propio Teatro Auditorio del Revellín.

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Desde el departamento de Cultura de la ciudad autónoma han pedido disculpas a los espectadores y al público ceutí por las molestias que esta cancelación haya podido ocasionar en la programación cultural prevista para este mes.