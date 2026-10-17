Resultado del sorteo de Bonoloto celebrado el sábado 17 de octubre. No hubo acertantes de primera categoría, así que el bote se acumula para el próximo sorteo. Esta es la combinación ganadora y el reparto de premios:

Lee tambien: Sueldazo de la ONCE hoy, 18 de octubre: número premiado

Cómo comprobar tu boleto de Bonoloto

Compara tu boleto con la combinación ganadora de esta página. Con 3 aciertos ya hay premio, y si coincide el reintegro se recupera el importe jugado.

El resultado solo es definitivo cuando Loterías y Apuestas del Estado publica el escrutinio oficial: antes de dar un premio por seguro, comprueba el boleto en una administración o en la web oficial.

Los premios de más de 40.000 euros tributan con un gravamen especial del 20 % sobre la parte que supera esa cantidad, que se retiene al cobrarlos. El plazo para cobrar es de tres meses desde el día siguiente al sorteo.

Cómo se juega a Bonoloto y cuánto cuesta

Se eligen 6 números del 1 al 49. En el sorteo salen 6 números y el complementario, y se extrae el reintegro, del 0 al 9, que viene impreso en el boleto. Cada apuesta cuesta 0,50 euros.

Categorías de premios

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª: 5 aciertos + complementario

3.ª: 5 aciertos

4.ª: 4 aciertos

5.ª: 3 aciertos

Reintegro: se devuelve el importe jugado

Último resultado de Bonoloto (viernes 16 de octubre)

En el sorteo anterior, celebrado el viernes 16 de octubre, la combinación ganadora fue 8, 9, 18, 22, 26, 32, con el complementario 2 y el reintegro 5. No hubo acertantes de primera categoría. Consulta el reparto de premios de ese sorteo.

Números que más han salido en Bonoloto

En los últimos 29 sorteos de Bonoloto (del 19 de septiembre al 17 de octubre), los números que más se han repetido son el 11 (7 veces), el 16 (7 veces), el 23 (7 veces), el 21 (6 veces), el 31 (6 veces), el 34 (6 veces).

Los que menos han salido son el 1 (1 vez), el 3 (1 vez), el 7 (1 vez), el 36 (1 vez), el 45 (1 vez), el 4 (2 veces).

Es un dato curioso, no una predicción: cada sorteo es independiente y todos los números tienen la misma probabilidad de salir.

Próximo sorteo de Bonoloto

El próximo sorteo de Bonoloto es el domingo 18 de octubre, a las 21:30. Sigue aquí ese sorteo. Todos los resultados están en Bonoloto: últimos resultados.

¿Te ha tocado en Ceuta?

Si te ha tocado un premio de Bonoloto en Ceuta, o tu administración de lotería ha vendido un boleto premiado, escríbenos a redaccion@elperiodicodeceuta.com y lo contamos.

Esta página se actualiza con los datos de Loterías y Apuestas del Estado; los únicos resultados oficiales son los que publica SELAE. Juega con responsabilidad: el juego está prohibido a menores de 18 años.