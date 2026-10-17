Lluvia escasa y nuboso en Ceuta este sábado, 17 de octubre de 2026, según AEMET. La jornada se moverá entre 24°C de máxima y 19°C de mínima.

Lee tambien: Farmacias de guardia en Ceuta hoy, 19 de octubre

El viento soplará del este a 10 km/h y la probabilidad de precipitación se sitúa en el 55%, con una humedad relativa que oscila entre el 70% y el 95%.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Previsión para los próximos días

El domingo 18 de octubre, en Ceuta, el cielo estará nuboso con lluvia. Las temperaturas bajan respecto al sábado, con una máxima de 22°C y una mínima de 18°C, mientras el viento del este se mantiene en 10 km/h y la probabilidad de precipitación alcanza el 100%.

Lee tambien: El tiempo en Ceuta hoy, domingo 18 de octubre: máxima de 22 °C

El lunes 19 de octubre continuará la tendencia húmeda, con muy nuboso y lluvia en Ceuta. La máxima será de 22°C y la mínima de 17°C, con viento del noreste a 10 km/h y una probabilidad de precipitación del 95%.

Para el martes 20 de octubre, AEMET prevé intervalos nubosos con lluvia escasa. En ese día las temperaturas volverán a subir, con máximas de 24°C y mínimas de 17°C, viento del oeste a 20 km/h y una probabilidad de precipitación del 75%.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 19°C

19°C Estado del cielo: nuboso con lluvia escasa

nuboso con lluvia escasa Viento: E 10 km/h

E 10 km/h Probabilidad de precipitación: 55%

55% Humedad relativa: 70% a 95%

70% a 95% Índice UV máximo: 4

Recomendaciones

Con un cielo nuboso y posibilidad de lluvia, es recomendable llevar paraguas. El índice UV máximo alcanza 4, así que conviene mantener protección básica si sales en las horas centrales; además, con temperaturas entre 19°C y 24°C y viento del este, una prenda ligera de abrigo puede ayudar, sobre todo al caer la tarde.

Y en el resto de España

Para hoy, sábado 17 de octubre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, intervalos nubosos con lluvia, de 13 a 23 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Barcelona, muy nuboso con lluvia, de 19 a 24 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Sevilla, intervalos nubosos con lluvia, de 17 a 31 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Valencia, nuboso con lluvia, de 17 a 25 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Bilbao, cubierto con lluvia, de 13 a 19 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Zaragoza, intervalos nubosos, de 14 a 25 °C; Palma, intervalos nubosos, de 16 a 26 °C; Las Palmas de Gran Canaria, muy nuboso con lluvia escasa, de 23 a 26 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; y A Coruña, cubierto, de 15 a 20 °C.

Fuente: predicción por municipios de la AEMET.

Te puede interesar