El sorteo de Bonoloto se celebra hoy, miércoles 30 de septiembre, a las 21:30. Podrás seguirlo en directo en esta misma página, con la señal oficial del sorteo y la combinación ganadora en cuanto terminen de salir las bolas.

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Bote: 600.000 euros

600.000 euros Hora del sorteo: 21:30 (hora peninsular)

21:30 (hora peninsular) Se puede apostar hasta las: 21:00

Resultado del sorteo anterior: Bonoloto del 29 de septiembre: combinación ganadora y premios

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