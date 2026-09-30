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El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha declarado que el Gobierno de la ciudad autónoma se persona como acusación en la causa relacionada con los acontecimientos que tuvieron lugar en la ciudad los días 30 y 31 de julio.

Esta declaración fue realizada en el contexto de su comparecencia en la Audiencia Nacional el pasado miércoles, 30 de septiembre.

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El objetivo de esta acción es abordar los hechos acaecidos durante esos días en Ceuta y garantizar la justicia correspondiente.