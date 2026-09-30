La empresa Acemsa ha iniciado el proceso de perimetrar el entorno de la Planta Desaladora situada en la zona de Benítez, Ceuta. Este nuevo sistema de seguridad está diseñado para proteger las instalaciones y mejorar la seguridad en la región.

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La valla que se está instalando permitirá la detección automática de cualquier persona que intente acceder sin autorización. Esta medida busca prevenir situaciones de intrusión que puedan poner en riesgo el funcionamiento de la planta desaladora, crucial para el suministro de agua en la ciudad.

Ante la entrada no autorizada, la policía actuará para desalojar de manera inmediata a las personas que se encuentren en el área restringida. Este protocolo forma parte de un plan más amplio para asegurar la infraestructura y mantener la seguridad pública en la zona.

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La planta desaladora en Benítez es un elemento clave en la gestión del agua en Ceuta, y la medida de Acemsa es un paso significativo hacia la protección de estos recursos. Proteger esta instalación es fundamental no solo para el abastecimiento de agua, sino también para la tranquilidad de los ciudadanos.

Acemsa ha destacado que la seguridad de sus instalaciones es una prioridad y que se seguirán implementando medidas adicionales para garantizar que el acceso a la planta se limite únicamente al personal autorizado. Estas acciones han sido bien recibidas por parte de la comunidad local.

En un futuro próximo, también se implementará un sistema similar en la zona del Trampolín, lo que demuestra el compromiso de Acemsa con la seguridad y el mantenimiento de sus infraestructuras esenciales en Ceuta.