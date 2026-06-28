El escritor venezolano relata en el programa de Juan y Medio los detalles del episodio de salud que padeció en 2022 durante la grabación de ‘El desafío’ y su total recuperación

El escritor y colaborador de televisión Boris Izaguirre ha rememorado el grave problema de salud que sufrió en el año 2022 mientras se encontraba en plena grabación del programa ‘El desafío’. El autor venezolano, que acumula más de tres décadas de residencia en España, ofreció un testimonio detallado sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos durante su participación en el espacio televisivo ‘Dos y medio’, presentado por Juan y Medio. En su intervención, Izaguirre admitió que en un primer momento no supo interpretar las señales de alerta que su propio cuerpo comenzó a manifestar instantes antes de salir a escena ante las cámaras.

El desencadenante que encendió las alarmas en el equipo de producción fue un comportamiento inusual por parte del escritor antes de comenzar la grabación del formato de televisión. Sin ninguna explicación aparente, Boris Izaguirre empujó a un miembro del equipo de sonido, un gesto que alertó de inmediato a las personas que se encontraban a su alrededor en el set de rodaje. Ante esta situación, fue su pareja, Rubén, quien intervino de manera decisiva al insistir firmemente en la necesidad de que el comunicador fuera examinado de urgencia por el personal médico.

La evaluación médica posterior confirmó los peores pronósticos al determinar que Izaguirre estaba a punto de sufrir un ictus de forma inminente. El propio escritor relató ante las cámaras de ‘Dos y medio’ la explicación que recibió en ese instante sobre su alteración conductual: «Dijeron que no era yo, y era el ictus», explicó el venezolano. Debido al diagnóstico, los profesionales sanitarios procedieron a realizar una operación quirúrgica de urgencia. Izaguirre reconoció que, a lo largo de esos momentos de máxima tensión, no era verdaderamente consciente de la gravedad real de la situación médica que se estaba desarrollando a su alrededor.

Uno de los detalles que el colaborador televisivo conserva de manera más nítida en su memoria corresponde al instante posterior a la finalización de la intervención quirúrgica. «Fue impactante que Isabel Preysler estuviera sentada cuando me operaron», recordó con claridad el autor. Las sospechas de Izaguirre sobre la seriedad de su estado de salud aumentaron cuando constató que los médicos le habían asegurado previamente que el procedimiento quirúrgico no se demoraría en el tiempo, lo que le llevó a pensar que el escenario era todavía más complejo de lo que estimaba.

El episodio de salud coincidió temporalmente con uno de los tramos más exigentes y de mayor carga de trabajo en la carrera profesional del escritor en los medios de comunicación.

El proceso de rehabilitación y vuelta a la normalidad estuvo marcado por el respaldo directo de sus allegados. El escritor quiso poner en valor que el apoyo de su entorno más cercano resultó una pieza clave para salir adelante durante toda la fase de recuperación. En la actualidad, el comunicador valora lo sucedido desde una perspectiva de tranquilidad y estabilidad, confirmando de manera tajante su estado actual en la conversación mantenida con Juan y Medio: «Estoy totalmente recuperado», aseveró el invitado en el plató.

Izaguirre aprovechó su presencia en el espacio de la cadena pública para realizar un balance general sobre su trayectoria vital en España, una etapa de más de treinta años que ha estado significada tanto por notables éxitos en el plano profesional como por severos golpes en el ámbito personal. El ictus padecido hace cuatro años, según sus propias palabras, constituye ya un capítulo integrado en un pasado que ha conseguido dejar atrás de manera definitiva.