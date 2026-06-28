Este domingo 28 de junio de 2026, el servicio marítimo del Estrecho vuelve a ofrecer múltiples salidas entre Ceuta y Algeciras operadas por Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea. En la ruta, los tiempos de travesía oscilan entre 60 minutos en los Fast Ferry y 90 minutos en los Ferry.
Consulta a continuación los horarios del día por sentido para planificar tu viaje con antelación: hay 16 salidas desde Ceuta hacia Algeciras y 17 en sentido contrario.
Ruta Ceuta – Algeciras
Estas son las salidas de hoy domingo 28 de junio desde Ceuta hacia Algeciras, con Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea. La duración de los trayectos varía entre 60 y 90 minutos según el tipo de buque.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|09:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:45
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|16:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|17:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:15
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|19:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|20:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
Ruta Algeciras – Ceuta
En el sentido Algeciras hacia Ceuta, las salidas de este domingo 28 de junio combinan Fast Ferry y Ferry, con Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea. La duración también se mueve entre 60 y 90 minutos.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|09:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:30
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:00
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|15:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|16:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|17:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|19:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|20:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|21:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
Recomendaciones para viajeros
Para evitar incidencias, lo recomendable es presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación respecto a la hora de salida. También conviene verificar la salida con la compañía y revisar posibles variaciones.
Antes de embarcar, ten en cuenta las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleva la documentación de viaje preparada para el control en puerto.