Este domingo 28 de junio de 2026, el servicio marítimo del Estrecho vuelve a ofrecer múltiples salidas entre Ceuta y Algeciras operadas por Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea. En la ruta, los tiempos de travesía oscilan entre 60 minutos en los Fast Ferry y 90 minutos en los Ferry.

Consulta a continuación los horarios del día por sentido para planificar tu viaje con antelación: hay 16 salidas desde Ceuta hacia Algeciras y 17 en sentido contrario.

Ruta Ceuta – Algeciras

Estas son las salidas de hoy domingo 28 de junio desde Ceuta hacia Algeciras, con Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea. La duración de los trayectos varía entre 60 y 90 minutos según el tipo de buque.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En el sentido Algeciras hacia Ceuta, las salidas de este domingo 28 de junio combinan Fast Ferry y Ferry, con Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea. La duración también se mueve entre 60 y 90 minutos.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para evitar incidencias, lo recomendable es presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación respecto a la hora de salida. También conviene verificar la salida con la compañía y revisar posibles variaciones.

Antes de embarcar, ten en cuenta las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleva la documentación de viaje preparada para el control en puerto.