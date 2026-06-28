Se informa, con datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), del resultado correspondiente a la nueva edición de los sorteos celebrados el domingo 28 de junio de 2026. La comunicación de los números se efectúa conforme a los registros oficiales suministrados por el operador.

Se recuerda que los comprobantes y la validación de los premios deben ser verificados en los puntos de venta autorizados y en la sede electrónica de JuegosONCE; el plazo de canje de los billetes y cupones se establece en tres meses desde la fecha del sorteo.

Super 11: 03, 04, 05, 13, 18, 23, 31, 35, 36, 38, 39, 50, 52, 67, 70, 77, 80, 83, 84, 85 · Premio: Último sorteo del día (12:00).

Triplex de la ONCE: 019 · Premio: Último sorteo del día (12:00).

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se presentan a continuación los productos comunicados oficialmente y la indicación de los números extraídos. Los resultados podrán ser comprobados en los canales oficiales de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y en puntos de venta autorizados. El plazo de canje se mantiene en tres meses desde la fecha del sorteo.

Super 11

Se ha consignado el conjunto numérico correspondiente al Super 11: 03, 04, 05, 13, 18, 23, 31, 35, 36, 38, 39, 50, 52, 67, 70, 77, 80, 83, 84, 85, asignado como premio del último sorteo del día a las 12:00. La comprobación de las fracciones o series, en su caso, deberá realizarse en los cauces oficiales indicados.

Triplex de la ONCE

Se ha consignado el número premiado del Triplex de la ONCE: 019, asignado como premio del último sorteo del día a las 12:00. La validación se efectuará en los canales habituales y dentro del plazo de canje establecido.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se indica que la mecánica de los productos referidos responde a las modalidades reguladas por la ONCE, incluyendo selección de combinaciones y participaciones en sorteos múltiples. Las condiciones concretas de participación y las modalidades disponibles se encuentran publicadas por el operador; los importes y tipos de apuesta deberán consultarse en los puntos de venta autorizados o en la web oficial de JuegosONCE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se comunicará que los premios serán objeto de cobro conforme a la normativa vigente. El plazo para efectuar el canje se establece en 90 días naturales desde la fecha del sorteo (equivalente a tres meses). Las retenciones fiscales se aplicarán según la legislación vigente y conforme al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria; para trámites y acreditaciones se deberá acudir a los canales oficiales indicados por la ONCE.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se precisa que los sorteos son organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En el ámbito del juego público nacional, se referencia también a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) como operador de otras modalidades, quedando cada operador sujeto a su normativa y periodicidad propias.

Verificación oficial

La comprobación definitiva de los resultados deberá realizarse en la fuente oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para información y verificación, consultar: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).